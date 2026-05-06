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Microsoft va limiter la publicité dans Windows 11. Êtes-vous content ?
Publié le: 06/05/2026 @ 00:04:25: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsWindows 11 est truffé de publicités pour les produits Microsoft. Cependant, le constructeur s'efforce de regagner la confiance des utilisateurs et lance le projet K2, qui vise à rendre le logiciel plus performant et plus convivial. Parmi les changements prévus, on trouve la limitation de la visibilité des contenus promotionnels. Les dernières versions de test de Windows 11 incluent des modifications du panneau de widgets, rendant l'interface moins intrusive et mieux organisée. Le changement le plus notable est la réduction de la visibilité des publicités, jugées gênantes par la plupart des utilisateurs. De plus, par défaut, le panneau de widgets ne s'affiche plus automatiquement au survol de la souris et, lorsqu'il est ouvert manuellement, seuls les widgets sont visibles, et non le flux d'actualités MSN. Cette chaîne diffusait des actualités et des publicités, jugées superflues par de nombreux utilisateurs. Il sera toujours possible de l'activer manuellement, mais elle ne sera pas active immédiatement après l'installation du système. Ces modifications incluent également la réduction du nombre de notifications sous forme de marqueurs dans la barre des tâches, qui signalaient auparavant les nouveaux contenus ou messages. Microsoft souhaite ainsi limiter les distractions et améliorer la lisibilité de l'interface.

L'entreprise commence à prendre en compte les commentaires des utilisateurs, longtemps préoccupés par la présence excessive de contenu promotionnel dans le système. Contrairement aux versions précédentes de Windows 11, où les widgets étaient fortement liés à du contenu informatif et publicitaire, la nouvelle approche privilégie la simplicité et un meilleur contrôle pour l'utilisateur. Microsoft souligne que ces modifications sont encore en phase de test préliminaire et sont déployées sur le canal expérimental ; leur déploiement complet est donc encore incertain. Parallèlement, l’entreprise annonce d’autres améliorations, notamment des performances accrues pour l’Explorateur de fichiers et le système en général, ainsi que des modifications apportées à Windows Update. Ces nouvelles fonctionnalités seront utiles aussi bien aux utilisateurs réguliers de widgets qu'à ceux qui les avaient désactivés auparavant en raison de la quantité importante de contenu. Le système devrait ainsi devenir moins distrayant et plus prévisible au quotidien. Microsoft a également annoncé que les options de personnalisation de la barre des tâches, très attendues, seront bientôt disponibles, notamment la possibilité de modifier sa position, une fonctionnalité plébiscitée par les utilisateurs depuis longtemps. Si ces fonctionnalités ne sont pas nouvelles chez la concurrence, leur absence dans Windows 11 était clairement perceptible.

K2 est un plan visant à éliminer les principaux bugs, à ajouter des fonctionnalités essentielles et à encourager l'adoption de Windows 11. Microsoft souhaite simplifier son système d'exploitation, réduire sa consommation de ressources et l'optimiser pour un usage quotidien. L'objectif est de le rendre similaire à SteamOS, plus performant, moins sujet aux bugs et plus intuitif. Le PDG du géant de Redmond n'a jamais caché la volonté de l'entreprise de regagner la confiance de la communauté. Il est difficile de prédire si cela se produira, car Microsoft a maintes fois manqué à ses promesses et a lamentablement échoué sur des points pourtant simples. Espérons que cette fois-ci sera différente, car chacun bénéficiera d'un Windows 11 plus performant.
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