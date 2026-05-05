La fin des pilotes d'imprimante sous Windows 11. Microsoft va-t-il enfin triompher avec eux ?

 Se connecter 
 Se connecter 
        
La fin des pilotes d'imprimante sous Windows 11. Microsoft va-t-il enfin triomph...
Publié le: 05/05/2026 @ 19:05:06: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsLa dernière mise à jour de Windows 11 introduit une modification visant à simplifier la gestion des imprimantes tout en renforçant la sécurité du processus d'impression. Microsoft se concentre sur le mode d'impression protégé Windows (WPP). Un outil est également mis à la disposition des utilisateurs pour vérifier la compatibilité de leur matériel avec ce mode. Une nouvelle icône représentant un bouclier et une coche verte est apparue dans les paramètres d'imprimantes et de scanners de Windows 11. Cette icône indique si l'imprimante connectée prend en charge les normes WPP et IPP, qui font partie de la pile d'impression Windows. Cette solution est compatible avec les périphériques certifiés Mopria et ne nécessite pas l'installation de pilotes supplémentaires. Microsoft s'éloigne progressivement des pilotes d'imprimante, offrant un système d'impression simplifié et mieux contrôlé dans Windows 11. Contrairement aux solutions précédentes, où chaque fabricant fournissait ses propres pilotes, l'accent est désormais mis sur un système cohérent fonctionnant de manière similaire quel que soit le matériel. Dans le même temps, la société a confirmé qu'elle n'accepte plus de nouveaux pilotes d'imprimante pour la distribution via Windows Update, bien que des exceptions restent possibles pour les appareils ou systèmes plus anciens tels que Windows 10. Cette décision a engendré une certaine confusion, certains utilisateurs craignant que leurs imprimantes plus anciennes ne soient plus compatibles. Microsoft assure que tous les périphériques compatibles avec Windows 11 continueront de fonctionner sans aucune intervention de leur part.

Les imprimantes ont longtemps constitué l'un des points faibles des systèmes d'exploitation Microsoft, notamment en entreprise, où la gestion des pilotes engendrait des coûts supplémentaires et des risques d'erreurs. Simplifier ce processus peut améliorer considérablement la stabilité et la sécurité. Ce changement sera principalement ressenti par les administrateurs informatiques et les entreprises qui gèrent un grand nombre d'appareils, mais les particuliers bénéficieront également d'une configuration plus facile et de moins de problèmes de compatibilité. Windows 11 a connu des difficultés en matière d'impression. Par le passé, des mises à jour ont entraîné des problèmes de performance des imprimantes, nécessitant des correctifs supplémentaires. Il y a quelques mois, Microsoft a mis fin à la prise en charge des anciennes imprimantes sous Windows 11. Depuis janvier dernier, le système ne prend plus en charge les pilotes V3 et V4.
« L'UE va restreindre les VPN. Un internet...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 05-05WindowsMicrosoft Defender vous menace d'un virus inexistant. 1
 04-05WindowsMicrosoft a réécrit les exigences système de Windows 11.
 04-05WindowsMicrosoft souhaite corriger Windows 11 et regagner la confiance des utilisateurs
 01-05WindowsMicrosoft prépare une révolution dans les performances de Windows.
 28-04WindowsMicrosoft a publié un correctif majeur pour Windows 11.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Windows05-05
La fin des pilotes d'imprimante sous Windows 11. Microsoft va-t-il enfin triompher avec eux ?
 Internet05-05
L'UE va restreindre les VPN. Un internet anonyme se profile.
 Matériel05-05
Les prix des disques durs et des SSD vont encore augmenter.
 Jeux Vidéos05-05
C'est fini pour la PS4. Call of Duty change enfin de génération.
 Jeux Vidéos05-05
Test Pragmata (PS5) - Découvrez New York ... sur la Lune
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page