La fin des pilotes d'imprimante sous Windows 11. Microsoft va-t-il enfin triompher avec eux ?

La dernière mise à jour de Windows 11 introduit une modification visant à simplifier la gestion des imprimantes tout en renforçant la sécurité du processus d'impression. Microsoft se concentre sur le mode d'impression protégé Windows (WPP). Un outil est également mis à la disposition des utilisateurs pour vérifier la compatibilité de leur matériel avec ce mode. Une nouvelle icône représentant un bouclier et une coche verte est apparue dans les paramètres d'imprimantes et de scanners de Windows 11. Cette icône indique si l'imprimante connectée prend en charge les normes WPP et IPP, qui font partie de la pile d'impression Windows. Cette solution est compatible avec les périphériques certifiés Mopria et ne nécessite pas l'installation de pilotes supplémentaires. Microsoft s'éloigne progressivement des pilotes d'imprimante, offrant un système d'impression simplifié et mieux contrôlé dans Windows 11. Contrairement aux solutions précédentes, où chaque fabricant fournissait ses propres pilotes, l'accent est désormais mis sur un système cohérent fonctionnant de manière similaire quel que soit le matériel. Dans le même temps, la société a confirmé qu'elle n'accepte plus de nouveaux pilotes d'imprimante pour la distribution via Windows Update, bien que des exceptions restent possibles pour les appareils ou systèmes plus anciens tels que Windows 10. Cette décision a engendré une certaine confusion, certains utilisateurs craignant que leurs imprimantes plus anciennes ne soient plus compatibles. Microsoft assure que tous les périphériques compatibles avec Windows 11 continueront de fonctionner sans aucune intervention de leur part.
Les imprimantes ont longtemps constitué l'un des points faibles des systèmes d'exploitation Microsoft, notamment en entreprise, où la gestion des pilotes engendrait des coûts supplémentaires et des risques d'erreurs. Simplifier ce processus peut améliorer considérablement la stabilité et la sécurité. Ce changement sera principalement ressenti par les administrateurs informatiques et les entreprises qui gèrent un grand nombre d'appareils, mais les particuliers bénéficieront également d'une configuration plus facile et de moins de problèmes de compatibilité. Windows 11 a connu des difficultés en matière d'impression. Par le passé, des mises à jour ont entraîné des problèmes de performance des imprimantes, nécessitant des correctifs supplémentaires. Il y a quelques mois, Microsoft a mis fin à la prise en charge des anciennes imprimantes sous Windows 11. Depuis janvier dernier, le système ne prend plus en charge les pilotes V3 et V4.
Les imprimantes ont longtemps constitué l'un des points faibles des systèmes d'exploitation Microsoft, notamment en entreprise, où la gestion des pilotes engendrait des coûts supplémentaires et des risques d'erreurs. Simplifier ce processus peut améliorer considérablement la stabilité et la sécurité. Ce changement sera principalement ressenti par les administrateurs informatiques et les entreprises qui gèrent un grand nombre d'appareils, mais les particuliers bénéficieront également d'une configuration plus facile et de moins de problèmes de compatibilité. Windows 11 a connu des difficultés en matière d'impression. Par le passé, des mises à jour ont entraîné des problèmes de performance des imprimantes, nécessitant des correctifs supplémentaires. Il y a quelques mois, Microsoft a mis fin à la prise en charge des anciennes imprimantes sous Windows 11. Depuis janvier dernier, le système ne prend plus en charge les pilotes V3 et V4.
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