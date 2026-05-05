L'UE va restreindre les VPN. Un internet anonyme se profile.

Bruxelles indique de plus en plus clairement que l'anonymat en ligne sera un enjeu réglementaire majeur dans les mois à venir. Les VPN sont au centre de l'attention : ils constituent une mesure de sécurité essentielle pour certains et un moyen de contourner les restrictions numériques pour d'autres. Parallèlement, une offensive législative est menée concernant la vérification de l'âge des internautes. Henna Virkkunen, vice-présidente exécutive de la Commission européenne chargée de la souveraineté, de la sécurité et de la démocratie dans le secteur technologique, a clairement indiqué lors d'une conférence de presse que la question du contournement des mesures de sécurité ferait l'objet d'une enquête. Ses déclarations laissent entendre que les outils permettant de masquer la localisation ou l'identité d'un utilisateur sont dans le collimateur des autorités de régulation, alors même que l'UE promeut son application de vérification de l'âge dans les États membres. Les VPN jouent un rôle important dans la protection de la vie privée depuis des années. Ils sont utilisés par des journalistes, des militants et des internautes qui souhaitent limiter leur activité en ligne. Cependant, la nouvelle approche de Bruxelles les présente sous un jour totalement différent : comme un élément du problème de l’application des restrictions d’âge.
L'Union européenne développe activement des outils de vérification de l'âge des utilisateurs. Parmi eux figure une application mobile officielle permettant l'utilisation des données issues des pièces d'identité. Ce projet vise à harmoniser les procédures à l'échelle de l'UE. Bien qu'il s'agisse formellement de recommandations, les actions de l'institution témoignent du développement d'une infrastructure complète. Des lignes directrices, des systèmes de certification des services et des solutions technologiques sont en cours d'élaboration et prêts à être mis en œuvre dans les États membres. Dans le même temps, Meta a été critiquée pour son manque de protection des mineurs. Selon les conclusions de la Commission, des plateformes comme Facebook et Instagram ne parviennent pas à faire respecter leurs propres règles d'âge. On estime qu'un pourcentage important d'enfants continuent d'utiliser ces services malgré les restrictions officielles. Ce problème est devenu l'un des arguments en faveur d'une mise en place plus rapide des outils de vérification. L'application développée par la Commission a été mise à la disposition d'experts pour analyse. La réaction a été immédiate. Des spécialistes de la sécurité ont rapidement identifié des failles potentielles dans le système. En conséquence, certaines hypothèses ont été abandonnées ou modifiées. Cette situation a démontré que la mise en place d'outils d'identification centralisés comporte des risques importants. Ne pas le faire pourrait impacter des millions d'utilisateurs.
L'Union européenne développe activement des outils de vérification de l'âge des utilisateurs. Parmi eux figure une application mobile officielle permettant l'utilisation des données issues des pièces d'identité. Ce projet vise à harmoniser les procédures à l'échelle de l'UE. Bien qu'il s'agisse formellement de recommandations, les actions de l'institution témoignent du développement d'une infrastructure complète. Des lignes directrices, des systèmes de certification des services et des solutions technologiques sont en cours d'élaboration et prêts à être mis en œuvre dans les États membres. Dans le même temps, Meta a été critiquée pour son manque de protection des mineurs. Selon les conclusions de la Commission, des plateformes comme Facebook et Instagram ne parviennent pas à faire respecter leurs propres règles d'âge. On estime qu'un pourcentage important d'enfants continuent d'utiliser ces services malgré les restrictions officielles. Ce problème est devenu l'un des arguments en faveur d'une mise en place plus rapide des outils de vérification. L'application développée par la Commission a été mise à la disposition d'experts pour analyse. La réaction a été immédiate. Des spécialistes de la sécurité ont rapidement identifié des failles potentielles dans le système. En conséquence, certaines hypothèses ont été abandonnées ou modifiées. Cette situation a démontré que la mise en place d'outils d'identification centralisés comporte des risques importants. Ne pas le faire pourrait impacter des millions d'utilisateurs.
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