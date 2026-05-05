Les prix des disques durs et des SSD vont encore augmenter.

Les disques durs et les disques SSD sont devenus des composants parmi les plus recherchés du marché, car le développement des centres de données dédiés à l'IA consomme littéralement toutes les ressources disponibles. Selon Seagate, SanDisk et Western Digital, la demande est si forte que les clients ont commencé à signer des contrats d'approvisionnement à long terme pouvant aller jusqu'à cinq ans. Cette pratique est essentielle, car les achats sont désormais planifiés en tenant compte de la croissance future de la demande, qui non seulement demeure importante, mais contribue également à équilibrer la chaîne d'approvisionnement. Lorsque la demande des clients est stable, les fabricants de disques durs et de disques SSD savent précisément combien de disques durs traditionnels et de disques flash NAND ils doivent produire.
À terme, cela aura un impact positif sur le marché, la production s'adaptant à la croissance des volumes. Cependant, à court terme, la situation pose des difficultés aux utilisateurs, notamment aux joueurs. Par exemple, en début d'année, on constatait une hausse moyenne de 46 % du prix des disques durs depuis mi-septembre. Cette augmentation paraît toutefois modeste comparée à celle de la mémoire flash NAND, qui a bondi de 500 % en quelques mois seulement. La construction massive de centres de données dédiés à l'IA a quasiment épuisé les stocks de stockage, et le marché des PC grand public se retrouve désormais en concurrence pour les unités restantes. Néanmoins, si nous parvenons à surmonter cette période de flambée des prix due à une demande excessive, les prix devraient revenir à leur niveau initial d'ici un an, rendant ainsi l'achat de disques durs plus intéressant.
À terme, cela aura un impact positif sur le marché, la production s'adaptant à la croissance des volumes. Cependant, à court terme, la situation pose des difficultés aux utilisateurs, notamment aux joueurs. Par exemple, en début d'année, on constatait une hausse moyenne de 46 % du prix des disques durs depuis mi-septembre. Cette augmentation paraît toutefois modeste comparée à celle de la mémoire flash NAND, qui a bondi de 500 % en quelques mois seulement. La construction massive de centres de données dédiés à l'IA a quasiment épuisé les stocks de stockage, et le marché des PC grand public se retrouve désormais en concurrence pour les unités restantes. Néanmoins, si nous parvenons à surmonter cette période de flambée des prix due à une demande excessive, les prix devraient revenir à leur niveau initial d'ici un an, rendant ainsi l'achat de disques durs plus intéressant.
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