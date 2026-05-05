C'est fini pour la PS4. Call of Duty change enfin de génération.

Publié le: 05/05/2026 @ 15:58:04: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Après des années de spéculation, le moment tant attendu par de nombreux joueurs est enfin arrivé. Activision a confirmé que le prochain opus de la série Call of Duty ne sortira pas sur les consoles de la génération précédente. La PlayStation 4 a officiellement été retirée de la liste des plateformes compatibles, et tout porte à croire que la Xbox One subira le même sort. C'est la première fois en plus de dix ans qu'un tel incident se produit, et cela pourrait bien sonner le glas de la console sortie en 2013. Il y a quelques jours à peine, Internet bruissait de rumeurs selon lesquelles le nouvel opus de la série serait disponible sur les anciennes consoles. Une hypothèse plausible, puisque même Call of Duty: Black Ops 7, sorti l'année dernière, était disponible sur les consoles de dernière génération comme sur les précédentes. La situation s'est conclue par un bref communiqué publié sur les canaux officiels de la série. Les développeurs ont clairement indiqué que le jeu de cette année n'était pas conçu pour la PlayStation 4. Concrètement, cela représente un changement important dans la stratégie de sortie.
La série est présente sur les anciennes consoles depuis la sortie de Call of Duty: Ghosts. Au fil des ans, les opus suivants sont sortis simultanément sur plusieurs générations de consoles, ce qui a nécessité des compromis techniques. L'abandon de la PlayStation 4 et de la Xbox One marque la fin d'une ère exceptionnellement longue pour l'industrie du jeu vidéo. Les développeurs bénéficient désormais d'une liberté totale pour concevoir les mécaniques de jeu, les graphismes et l'échelle des consoles, affranchis des contraintes des architectures précédentes. L'accent mis sur les plateformes de génération actuelle comme la PlayStation 5 et la Xbox Series X ouvre la voie à des solutions technologiques plus avancées. Les joueurs peuvent s'attendre à des cartes plus vastes, une physique améliorée et des systèmes d'IA ennemie plus complexes. Cela signifie également que la mise à niveau vers le nouveau matériel n'est plus une option, mais une nécessité pour ceux qui souhaitent profiter des titres majeurs. Une autre rumeur intéressante se dessine : on parle de plus en plus d'une possible arrivée de la série sur la nouvelle console Nintendo Switch 2. Si ces plans se confirment, ce serait le grand retour de la franchise sur les plateformes Nintendo après plus de dix ans d'absence.
La série est présente sur les anciennes consoles depuis la sortie de Call of Duty: Ghosts. Au fil des ans, les opus suivants sont sortis simultanément sur plusieurs générations de consoles, ce qui a nécessité des compromis techniques. L'abandon de la PlayStation 4 et de la Xbox One marque la fin d'une ère exceptionnellement longue pour l'industrie du jeu vidéo. Les développeurs bénéficient désormais d'une liberté totale pour concevoir les mécaniques de jeu, les graphismes et l'échelle des consoles, affranchis des contraintes des architectures précédentes. L'accent mis sur les plateformes de génération actuelle comme la PlayStation 5 et la Xbox Series X ouvre la voie à des solutions technologiques plus avancées. Les joueurs peuvent s'attendre à des cartes plus vastes, une physique améliorée et des systèmes d'IA ennemie plus complexes. Cela signifie également que la mise à niveau vers le nouveau matériel n'est plus une option, mais une nécessité pour ceux qui souhaitent profiter des titres majeurs. Une autre rumeur intéressante se dessine : on parle de plus en plus d'une possible arrivée de la série sur la nouvelle console Nintendo Switch 2. Si ces plans se confirment, ce serait le grand retour de la franchise sur les plateformes Nintendo après plus de dix ans d'absence.
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