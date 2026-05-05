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Test Pragmata (PS5) - Découvrez New York ... sur la Lune
Publié le: 05/05/2026 @ 14:23:58: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosL'intrigue de Pragmata nous transporte au Berceau, une base lunaire construite par la Delphi Corporation pour étudier la lunite et la lunifibre, des matériaux aux propriétés exceptionnelles capables de répliquer la matière et de propulser l'humanité vers une nouvelle ère d'abondance. Lorsque la Terre perd le contact avec la Lune, Hugh Williams est envoyé avec une équipe d'intervention pour enquêter, mais la mission tourne presque immédiatement au désastre : un séisme ravage l'opération, ses compagnons sont éliminés ou dispersés, et Hugh se retrouve seul dans une installation désormais dominée par l'IA IDUS et son armée de machines. Le point de départ est classique, presque mécanique dans son immédiateté, et c'est précisément ce qui fait son efficacité : il nous plonge d'emblée dans le danger, l'univers du jeu et l'atmosphère générale de l'aventure, sans nous perdre dans de longs préambules. Le véritable cœur du récit se révèle avec l'arrivée de Diana (ou plutôt, DI-03367 ), un petit androïde à l'allure enfantine, appartenant au projet le plus secret de la Delphi Corporation et possédant des capacités uniques d'interaction avec les systèmes de la station. À partir de ce moment, Pragmata repose presque entièrement sur le lien qui se tisse entre les deux personnages, une relation construite sur un besoin mutuel, une méfiance initiale, de petits gestes quotidiens et la transformation progressive de Hugh en une figure protectrice de plus en plus présente. Le jeu exploite une dynamique père-fille très classique, sans jamais masquer sa dimension sentimentale, et alterne les moments de survie en zones hostiles avec des scènes plus intimes au refuge, où la relation se construit à travers des dialogues, des échanges et des interactions légères qui confèrent au récit une certaine profondeur.

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