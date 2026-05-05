Microsoft publie le code source de 86-DOS : les origines de Windows sont désormais accessibles à tous.

Il arrive un moment où l'histoire de l'informatique cesse d'être un récit abstrait et devient du code lisible par tous, et ce moment est arrivé. Microsoft a publié sur GitHub le code source de 86-DOS , le système d'exploitation écrit en 1980 par Tim Paterson, que la société de Bill Gates a ensuite racheté, adapté et renommé MS-DOS , l'ancêtre direct de Windows. Ce n'est pas la première fois que Redmond ouvre ses archives : entre 2018 et 2024, la firme avait déjà publié les versions 1.25 à 4.0 de MS-DOS. Mais elle n'était jamais remontée aussi loin dans le temps, jusqu'aux véritables origines de l'informatique personnelle. Pour comprendre à quel point le monde était différent à l'époque, un seul chiffre suffit : les premiers PC sous 86-DOS ne disposaient que de 16 kilo-octets de RAM . Un PC sous Windows actuel requiert au moins 4 giga-octets, soit 262 000 fois plus . Pas de disque dur, pas d'interface graphique, pas de multitâche : juste une ligne de commande et un programmeur écrivant du code assembleur optimisé au octet près, corrigeant souvent les listes imprimées. Ce contexte de ressources quasi inexistantes a forcé l'émergence d'une discipline d'ingénierie qui a pratiquement disparu aujourd'hui : chaque instruction avait un poids, chaque choix architectural laissait des traces qui, comme nous le verrons, se retrouvent jusqu'aux systèmes d'exploitation actuels.
Certains de ces choix de conception sont restés inchangés pendant des décennies et influencent encore Windows, même la version que vous utilisez actuellement. L'analyse du code source original nous aide à comprendre pourquoi certains comportements des systèmes d'exploitation modernes semblent étranges ou défectueux : c'est souvent le cas, et c'est de là qu'ils proviennent. Aujourd'hui, 86-DOS s'adresse principalement aux chercheurs, aux passionnés d'histoire de l'informatique et aux développeurs particulièrement sensibles à la sécurité : le code leur permet d'étudier les vulnérabilités structurelles d'origine , ces limitations de conception apparues dès les débuts de l'informatique personnelle et qui persistent encore sous une forme ou une autre. Ce n'est pas un document pour tous, mais pour ceux qui veulent vraiment comprendre l'origine des logiciels que nous utilisons quotidiennement, c'est une ressource difficile à trouver ailleurs . C'est un geste qui a plus de valeur symbolique que pratique, mais les deux objectifs ne sont pas incompatibles. Rendre public le code source de ses origines permet à Microsoft de se souvenir, et de rappeler aux autres, que derrière une entreprise au chiffre d'affaires de 280 milliards de dollars se cachait un système d'exploitation qui consommait moins de mémoire qu'une image JPEG actuelle.
Certains de ces choix de conception sont restés inchangés pendant des décennies et influencent encore Windows, même la version que vous utilisez actuellement. L'analyse du code source original nous aide à comprendre pourquoi certains comportements des systèmes d'exploitation modernes semblent étranges ou défectueux : c'est souvent le cas, et c'est de là qu'ils proviennent. Aujourd'hui, 86-DOS s'adresse principalement aux chercheurs, aux passionnés d'histoire de l'informatique et aux développeurs particulièrement sensibles à la sécurité : le code leur permet d'étudier les vulnérabilités structurelles d'origine , ces limitations de conception apparues dès les débuts de l'informatique personnelle et qui persistent encore sous une forme ou une autre. Ce n'est pas un document pour tous, mais pour ceux qui veulent vraiment comprendre l'origine des logiciels que nous utilisons quotidiennement, c'est une ressource difficile à trouver ailleurs . C'est un geste qui a plus de valeur symbolique que pratique, mais les deux objectifs ne sont pas incompatibles. Rendre public le code source de ses origines permet à Microsoft de se souvenir, et de rappeler aux autres, que derrière une entreprise au chiffre d'affaires de 280 milliards de dollars se cachait un système d'exploitation qui consommait moins de mémoire qu'une image JPEG actuelle.
Liens
Lien de téléchargement (1 Clics)
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité