Le projet Vision Pro est abandonné : Apple aurait déjà démantelé l'équipe.

Le Vision Pro est abandonné , du moins pour le moment. Selon MacRumors , Apple a bel et bien mis fin à son projet de casque après l'échec commercial du modèle équipé de la puce M5, sorti en octobre 2025. Malgré les mises à jour successives, l'appareil n'a jamais réussi à convaincre suffisamment de consommateurs de débourser 3 499 $ pour se l'offrir. Les chiffres sont éloquents : Apple a vendu environ 600 000 unités du Vision Pro, un chiffre modeste pour la marque, et le taux de retour était exceptionnellement élevé, supérieur à celui de tous les autres produits récents de la firme. Le problème ne se limitait pas au prix : le casque pèse plus de 600 grammes et, malgré l’arceau Dual Knit ajouté avec la mise à jour M5 pour une meilleure répartition du poids, il reste inconfortable à porter pendant de longues périodes. La mise à jour M5 a apporté un taux de rafraîchissement de 120 Hz , environ 10 % de pixels rendus en plus et environ trente minutes d'autonomie supplémentaire, mais le prix est resté inchangé. Cela ne suffisait pas. À ce stade, Apple a démantelé l' équipe Vision Pro et a redistribué ses membres à d'autres projets internes : une partie travaille sur Siri , ce qui est logique étant donné que Mike Rockwell, le chef de projet Vision Pro, dirige l'équipe Siri depuis mars 2025.
Les nouvelles ne sont guère encourageantes quant à un éventuel successeur. Un projet de Vision Air plus léger et moins cher était en développement, mais il a été annulé l'année dernière. Apple n'a actuellement aucun projet de lancement de nouveaux modèles, même si le Vision Pro M5 continue de se vendre régulièrement. Apple a opté pour une approche différente : les lunettes connectées , et non les visières. Le premier modèle sera similaire aux Ray-Ban Meta , avec intelligence artificielle mais sans écran intégré. La technologie développée pour les Vision Pro, par ailleurs, n’est pas directement réutilisable : elle consomme trop d’énergie pour un appareil aussi petit et léger qu’une paire de lunettes. Le constat est sans appel : Apple a investi des années et des milliards dans un segment de marché qui, du moins sous sa forme actuelle, ne répondait pas aux attentes. Les problèmes de prix et d’ergonomie ne pouvaient être résolus par une simple mise à jour de la puce, et Apple le savait peut-être déjà.
Les nouvelles ne sont guère encourageantes quant à un éventuel successeur. Un projet de Vision Air plus léger et moins cher était en développement, mais il a été annulé l'année dernière. Apple n'a actuellement aucun projet de lancement de nouveaux modèles, même si le Vision Pro M5 continue de se vendre régulièrement. Apple a opté pour une approche différente : les lunettes connectées , et non les visières. Le premier modèle sera similaire aux Ray-Ban Meta , avec intelligence artificielle mais sans écran intégré. La technologie développée pour les Vision Pro, par ailleurs, n’est pas directement réutilisable : elle consomme trop d’énergie pour un appareil aussi petit et léger qu’une paire de lunettes. Le constat est sans appel : Apple a investi des années et des milliards dans un segment de marché qui, du moins sous sa forme actuelle, ne répondait pas aux attentes. Les problèmes de prix et d’ergonomie ne pouvaient être résolus par une simple mise à jour de la puce, et Apple le savait peut-être déjà.
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