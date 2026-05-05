Netflix lance Clips, un flux vertical de type TikTok pour découvrir des séries et des films.

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Netflix lance Clips, un flux vertical de type TikTok pour découvrir des séries...
Publié le: 05/05/2026 @ 14:08:43: Par Nic007 Dans "Vidéo"
VidéoNetflix a décidé de repenser son application mobile , et la nouveauté la plus marquante est l'introduction de Clips , un flux vertical défilant qui rappelle TikTok ou Instagram Reels. Le principe est simple : au lieu de parcourir les couvertures et les descriptions pour trouver un contenu à regarder, vous faites défiler de courts extraits de séries, de films et de programmes spéciaux, et lorsqu'un extrait attire votre attention, vous accédez directement au titre complet. Nous avons déjà évoqué cette fonctionnalité , mais elle est désormais disponible dans le monde entier. La refonte globale de l'application apporte également une navigation simplifiée et une mise en page plus verticale, adaptée à la façon dont nous tenons le téléphone dans nos mains. Clips ne sert pas seulement à regarder des extraits : vous pouvez interagir directement avec le contenu. Depuis la vidéo, vous pouvez ajouter un titre à votre liste de visionnage , partager le moment par message ou sur les réseaux sociaux, ou encore explorer d'autres contenus similaires. Netflix affirme vouloir transformer la découverte en action immédiate, et l'idée est pertinente : combien de fois avez-vous vu une scène intéressante sur Instagram sans pouvoir retrouver le titre ?

À l'avenir, le flux devrait s'étendre pour inclure des podcasts, du contenu en direct et des collections thématiques par genre ou centres d'intérêt spécifiques. Pour l'instant, il s'agit encore d'une version initiale, et les « collections de clips » sont en phase de test. Le déploiement a débuté aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, au Canada, en Inde, en Malaisie, au Pakistan, aux Philippines et en Afrique du Sud . Pour le reste du monde, y compris l'Europe, il sera disponible dans les prochains mois. Aucune date précise n'a encore été annoncée. Cette initiative s'inspire clairement du succès des flux verticaux, mais il reste à voir si les utilisateurs de Netflix utiliseront Clips pour découvrir du contenu ou s'ils l'ignoreront, comme ils l'ont fait avec des fonctionnalités similaires sur d'autres plateformes. L'intention est louable ; nous jugerons la mise en œuvre une fois le service disponible.
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