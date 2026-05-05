Spotify lance le badge « Vérifié par Spotify » pour distinguer les artistes authentiques de l'IA

À l'heure où n'importe qui peut publier de la musique générée par IA sur Spotify, la plateforme a décidé d'établir une distinction entre les véritables artistes et les autres. Baptisée « Verified by Spotify » , cette distinction se traduit par un badge vert (une coche) qui apparaîtra progressivement sur les profils des artistes dans les prochaines semaines. Spotify le présente comme une réponse concrète au problème de l'authenticité dans un catalogue qui comprend des millions de profils, dont beaucoup sont des fermes de contenu ou des personnages artificiels créés spécifiquement pour générer des flux passifs. Pour obtenir le badge, un artiste doit remplir trois critères principaux, tels qu'indiqués par l' entreprise elle-même :
- Une activité et une écoute constantes dans le temps , et non des pics d'écoute isolés.
- Respect des politiques de la plateforme
- Présence identifiable en tant qu'artiste à part entière , même en dehors de Spotify : dates de concerts, produits dérivés, profils sur les réseaux sociaux liés
Le point le plus intéressant, et aussi le plus controversé, est le dernier : au lancement, les profils représentant des artistes ou des personnages générés par l’IA ne sont pas éligibles à la vérification. Spotify l'affirme explicitement, ajoutant toutefois que le concept d'authenticité artistique évolue rapidement et que cette approche changera avec le temps. L’examen n’est pas automatique ; en effet, la société a précisé qu’elle combine des critères techniques avec une évaluation humaine , précisément pour distinguer les artistes de bonne foi des acteurs de mauvaise foi. Dès son lancement, Spotify garantit que plus de 99 % des artistes activement recherchés par les utilisateurs seront déjà vérifiés, soit un total de centaines de milliers de profils, dont la plupart sont indépendants. L’absence du badge au lancement ne signifie pas que vous êtes exclu définitivement : des contrôles seront effectués régulièrement.
Parallèlement, Spotify déploie en version bêta une nouvelle section d'informations sur tous les profils d'artistes , qu'ils soient vérifiés ou non. Fonctionnant un peu comme les informations nutritionnelles d'un aliment, elle affiche des données concrètes sur l'activité de l'artiste sur la plateforme, telles que les étapes marquantes de sa carrière, ses publications et ses tournées. Elle sera disponible dans la section « À propos » de l'application mobile dans les prochaines semaines. Cette initiative de Spotify intervient alors que la plateforme travaille déjà sur des outils d'analyse du contexte musical comme SongDNA et l'attribution de crédits par IA : le badge est l'élément le plus visible d'une stratégie plus large visant à garantir la transparence des origines musicales. Son efficacité dépendra de la rigueur du processus de vérification humaine, qui, sur le papier, semble être le plus difficile à généraliser à des millions de profils.
- Une activité et une écoute constantes dans le temps , et non des pics d'écoute isolés.
- Respect des politiques de la plateforme
- Présence identifiable en tant qu'artiste à part entière , même en dehors de Spotify : dates de concerts, produits dérivés, profils sur les réseaux sociaux liés
Le point le plus intéressant, et aussi le plus controversé, est le dernier : au lancement, les profils représentant des artistes ou des personnages générés par l’IA ne sont pas éligibles à la vérification. Spotify l'affirme explicitement, ajoutant toutefois que le concept d'authenticité artistique évolue rapidement et que cette approche changera avec le temps. L’examen n’est pas automatique ; en effet, la société a précisé qu’elle combine des critères techniques avec une évaluation humaine , précisément pour distinguer les artistes de bonne foi des acteurs de mauvaise foi. Dès son lancement, Spotify garantit que plus de 99 % des artistes activement recherchés par les utilisateurs seront déjà vérifiés, soit un total de centaines de milliers de profils, dont la plupart sont indépendants. L’absence du badge au lancement ne signifie pas que vous êtes exclu définitivement : des contrôles seront effectués régulièrement.
Parallèlement, Spotify déploie en version bêta une nouvelle section d'informations sur tous les profils d'artistes , qu'ils soient vérifiés ou non. Fonctionnant un peu comme les informations nutritionnelles d'un aliment, elle affiche des données concrètes sur l'activité de l'artiste sur la plateforme, telles que les étapes marquantes de sa carrière, ses publications et ses tournées. Elle sera disponible dans la section « À propos » de l'application mobile dans les prochaines semaines. Cette initiative de Spotify intervient alors que la plateforme travaille déjà sur des outils d'analyse du contexte musical comme SongDNA et l'attribution de crédits par IA : le badge est l'élément le plus visible d'une stratégie plus large visant à garantir la transparence des origines musicales. Son efficacité dépendra de la rigueur du processus de vérification humaine, qui, sur le papier, semble être le plus difficile à généraliser à des millions de profils.
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