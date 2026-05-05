Le prix de la mémoire DRAM a augmenté de près de 100 % pour les smartphones

Nous n'avons pas de bonnes nouvelles pour ceux qui s'apprêtent à remplacer leur smartphone prochainement, car les derniers rapports suggèrent que son prix ne fera qu'augmenter. Tout cela est dû à la mémoire mobile, les dernières prévisions annonçant des hausses de prix significatives. Selon une analyse de TrendForce, les prix de la DRAM mobile pourraient augmenter de 93 à 98 % d'un trimestre à l'autre au deuxième trimestre 2026. Cette tendance s'inscrit dans la continuité de celle observée en début d'année, où les prix de la LPDDR5X avaient déjà progressé de plus de 60 %. Jusqu'à récemment, le prix contractuel de la mémoire LPDDR5 oscillait autour de 10 dollars par gigaoctet. Selon SemiAnalysis, cela représente un triplement depuis début 2025. Les prévisions actuelles indiquent que les prix atteindront 19,3 à 19,8 dollars par gigaoctet au deuxième trimestre 2026. Pour les fabricants de smartphones, cela signifie une augmentation significative du coût des composants, qui sera tôt ou tard répercutée sur le consommateur final et affectera le prix des appareils.
Face à la volatilité croissante du marché, les fabricants de mémoire ont commencé à conclure des accords à long terme (ALT), qui fixent des fourchettes de prix. Selon certaines sources, les prix de la DRAM 64 Go sont actuellement contractuels entre 500 et 1 350 dollars. Cela correspond à une fourchette d'environ 7,80 à 21 dollars par Go. Bien que la limite supérieure puisse paraître élevée, ce type d'accords limite les hausses de prix plus importantes. Si l'on se base sur les prévisions actuelles, la marge de progression des prix commence à se réduire. Avec des prix avoisinant les 19,30 $ par Go et un plafond de 21 $ pour les forfaits à long terme (LTA), la hausse potentielle est désormais légèrement inférieure à 9 %. Toutefois, cela ne signifie pas que le marché s'est stabilisé. Les experts prévoient que la pression sur les prix pourrait persister jusqu'en 2027, alimentée par la demande de mémoire pour les smartphones, l'intelligence artificielle et les appareils mobiles de nouvelle génération.
Face à la volatilité croissante du marché, les fabricants de mémoire ont commencé à conclure des accords à long terme (ALT), qui fixent des fourchettes de prix. Selon certaines sources, les prix de la DRAM 64 Go sont actuellement contractuels entre 500 et 1 350 dollars. Cela correspond à une fourchette d'environ 7,80 à 21 dollars par Go. Bien que la limite supérieure puisse paraître élevée, ce type d'accords limite les hausses de prix plus importantes. Si l'on se base sur les prévisions actuelles, la marge de progression des prix commence à se réduire. Avec des prix avoisinant les 19,30 $ par Go et un plafond de 21 $ pour les forfaits à long terme (LTA), la hausse potentielle est désormais légèrement inférieure à 9 %. Toutefois, cela ne signifie pas que le marché s'est stabilisé. Les experts prévoient que la pression sur les prix pourrait persister jusqu'en 2027, alimentée par la demande de mémoire pour les smartphones, l'intelligence artificielle et les appareils mobiles de nouvelle génération.
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