 Se connecter 
 Se connecter 
        
Microsoft Defender vous menace d'un virus inexistant.
Publié le: 05/05/2026 @ 00:24:29: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsMicrosoft présente Defender comme une protection antivirus efficace qui remplace avantageusement les outils externes. Or, il s'avère que le programme peut signaler à tort des menaces inexistantes. Microsoft Defender a commencé à alerter sur une menace nommée Cerdigent. Les experts en sécurité s'y intéressent de près, mais les premières constatations suggèrent qu'il ne s'agit pas d'un logiciel malveillant, mais plutôt de problèmes liés aux certificats. La source de la confusion serait DigiCert, une entreprise chargée de délivrer les certificats logiciels. Selon Bugzilla, l'attaquant a obtenu un accès limité aux outils de support internes après avoir pris le contrôle de l'ordinateur d'un employé. Cela lui a permis d'obtenir les codes d'initialisation nécessaires à la génération de certificats de signature de code. Ces certificats attestent que les applications sont fiables auprès du système et des logiciels de sécurité ; leur utilisation abusive peut donc permettre à des fichiers malveillants de passer pour sûrs. DigiCert a identifié le problème et révoqué 60 certificats, dont certains étaient liés au logiciel malveillant Zhong Stealer. Cependant, il semble que les alertes de Defender concernant Cerdigent soient en grande partie des faux positifs, dus à une confusion autour des signatures numériques de confiance. La base de données de menaces de Microsoft contient elle-même peu d'informations sur ce nom, ce qui complique encore la situation.

Il semblerait que nous soyons davantage confrontés à un effet secondaire d'une infrastructure de certificats compromise qu'à une nouvelle vague d'attaques ciblant directement les utilisateurs. Par conséquent, si vous recevez un tel message de Microsoft Defender, ne vous inquiétez pas et assurez-vous simplement que votre logiciel est à jour. Microsoft Defender présentait une faille zero-day découverte quelques heures après la publication d'un correctif pour une autre vulnérabilité. Cette faille permettait d'obtenir les privilèges SYSTEM, conférant ainsi à l'attaquant le niveau d'accès le plus élevé à Windows et, par conséquent, un contrôle total sur l'ordinateur de la victime. La vulnérabilité a été découverte par un chercheur en sécurité utilisant le pseudonyme Nightmare-Eclipse , qui avait précédemment publié un outil permettant de contourner les mécanismes de protection de Defender.
« Test MLB The Show 26 (PS5) - Entre certi...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 04-05WindowsMicrosoft a réécrit les exigences système de Windows 11.
 04-05WindowsMicrosoft souhaite corriger Windows 11 et regagner la confiance des utilisateurs
 01-05WindowsMicrosoft prépare une révolution dans les performances de Windows.
 28-04WindowsMicrosoft a publié un correctif majeur pour Windows 11.
 22-04WindowsWindows 11 devrait être plus rapide. Microsoft améliore des éléments clés du système.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Windows05-05
Microsoft Defender vous menace d'un virus inexistant.
 Jeux Vidéos04-05
Test MLB The Show 26 (PS5) - Entre certitudes et petits pas en avant.
 Internet04-05
Les États-Unis vont lutter contre les VPN. Contourner la vérification de l'âge ne fonctionnera pas.
 Vidéo04-05
YouTube peut consommer jusqu'à 7 Go de RAM sur une seule carte graphique
 Windows04-05
Microsoft a réécrit les exigences système de Windows 11.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page