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Test MLB The Show 26 (PS5) - Entre certitudes et petits pas en avant.
Publié le: 04/05/2026 @ 15:18:53: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosDans le paysage des simulations sportives modernes, rares sont les certitudes qui résistent à l'épreuve du temps. Parmi elles, MLB The Show 26 s'impose une fois de plus comme une référence, fruit du travail minutieux et du savoir-faire de San Diego Studio, désormais synonyme de qualité dans le domaine du baseball virtuel. Nous sommes retournés sur le terrain avec de grandes attentes, sans doute inévitables pour une série qui nous a habitués au succès au fil des ans. Dès les premières minutes, on retrouve les sensations d'un retour aux sources, presque rassurant, peut-être même trop ? La direction prise par cette série est claire depuis un certain temps : améliorer sans tout chambouler . Un choix payant en termes de solidité, mais qui l'expose inévitablement à certaines critiques. MLB The Show 26 ne cherche pas à se réinventer, et cela se remarque immédiatement, avec des menus familiers et une structure qui surprend rarement . On s'y retrouve avec fluidité, mais aussi avec cette légère impression de déjà-vu, du moins en partie. Parmi les innombrables modes, Road to the Show s'impose comme la pierre angulaire de l'expérience pour ceux qui aiment créer leur propre joueur . Le parcours a été enrichi, avec l'introduction de phases liées au lycée et à l'université, ajoutant ainsi un contexte à la progression de notre athlète. Ce n'est pas un récit structuré de façon traditionnelle, mais la sensation de progression est plus marquée. Partir de rien et gravir les échelons jusqu'aux plus grandes scènes conserve tout son attrait. Malgré les améliorations, le récit de cette ascension reste quelque peu rigide. Les interactions hors du terrain sont limitées et les situations ont tendance à se répéter plus qu'elles ne le devraient. Nous nous sommes sentis impliqués, mais rarement surpris, comme s'il manquait l'étincelle qui rend chaque étape de votre carrière véritablement vivante et captivante. C'est un pas en avant, certes, mais pas encore le dernier.

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