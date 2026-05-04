YouTube peut consommer jusqu'à 7 Go de RAM sur une seule carte graphique

Ces derniers jours, des utilisateurs de YouTube ont signalé d'importants problèmes de performance lors du visionnage simultané de plusieurs vidéos. Des témoignages ont été publiés sur Reddit et les forums de navigateurs, faisant état de vidéos saccadées, d'onglets qui se figent et d'une consommation excessive de RAM, dépassant dans certains cas 7 Go par onglet. Il est important de noter que ces problèmes ne se limitent pas à un seul navigateur. Des utilisateurs de Mozilla Firefox, Brave et Microsoft Edge signalent des problèmes similaires. Dans un premier temps, on a soupçonné YouTube de rencontrer des difficultés avec les bloqueurs de publicités ou une récente mise à jour de Firefox, mais l'apparition de symptômes similaires sur d'autres navigateurs a rapidement orienté l'attention vers la plateforme vidéo elle-même. D'après les développeurs qui analysent les rapports Bugzilla, le problème pourrait être lié au code de l'interface de YouTube. Plus précisément, il concerne la section des boutons situés sous le lecteur, tels que « J'aime », « Partager » et autres options d'interaction. Le moteur de mise en page tente d'adapter dynamiquement les boutons à la largeur disponible. Lorsque l'espace est insuffisant, un bouton est masqué. Cependant, cela modifie la largeur du conteneur, ce qui amène le système à reconnaître qu'il y a de nouveau de l'espace et à restaurer le bouton. Cela crée une boucle d'erreur : le bouton disparaît et réapparaît en une fraction de seconde.
Bien que le problème soit parfois difficile à repérer visuellement, il peut s'avérer très agaçant pour les utilisateurs. Les navigateurs web doivent recalculer la mise en page à chaque modification de sa structure. Cela provoque un « redessinage incessant » de l'interface, des milliers de fois par seconde. Cela entraîne une forte augmentation de l'utilisation du processeur et de la mémoire vive. Les utilisateurs signalent des pics de charge sur les cœurs du processeur et des blocages complets du système lors du visionnage de vidéos. Pour l'instant, ni Google ni YouTube n'ont officiellement confirmé l'origine du problème. Les développeurs de Mozilla analysent toujours la situation, mais aucune solution universelle n'a été trouvée. Tout porte à croire que la vulnérabilité provient de YouTube, d'autant plus qu'elle affecte à la fois les navigateurs basés sur Chromium et Firefox. Par conséquent, nous n'avons d'autre choix que de compter sur la réactivité de la plateforme ou de limiter l'utilisation du service lorsque le système est fortement sollicité.
Bien que le problème soit parfois difficile à repérer visuellement, il peut s'avérer très agaçant pour les utilisateurs. Les navigateurs web doivent recalculer la mise en page à chaque modification de sa structure. Cela provoque un « redessinage incessant » de l'interface, des milliers de fois par seconde. Cela entraîne une forte augmentation de l'utilisation du processeur et de la mémoire vive. Les utilisateurs signalent des pics de charge sur les cœurs du processeur et des blocages complets du système lors du visionnage de vidéos. Pour l'instant, ni Google ni YouTube n'ont officiellement confirmé l'origine du problème. Les développeurs de Mozilla analysent toujours la situation, mais aucune solution universelle n'a été trouvée. Tout porte à croire que la vulnérabilité provient de YouTube, d'autant plus qu'elle affecte à la fois les navigateurs basés sur Chromium et Firefox. Par conséquent, nous n'avons d'autre choix que de compter sur la réactivité de la plateforme ou de limiter l'utilisation du service lorsque le système est fortement sollicité.
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