Microsoft a publié une mise à jour de son document d'assistance détaillant les spécifications qu'il juge nécessaires pour un PC de jeu moderne sous Windows 11. Parmi les exigences, une attention particulière est portée à la mémoire vive (RAM). L'entreprise considère 16 Go comme le strict minimum, voire un point de départ, tandis que 32 Go offrent une expérience de jeu optimale et sans interruption. Cette quantité permet un multitâche fluide et une meilleure stabilité du système en cas de forte charge, même si elle soulève des questions quant à l'efficacité de l'utilisation des ressources par le système lui-même. Ce constat est bien connu des passionnés : plus la RAM est importante, plus le PC est stable.
Mais la situation est désormais compliquée par une pénurie de mémoire vive (DRAM), rendant les mises à niveau moins abordables. Dans ce contexte, certains utilisateurs se tournent vers des alternatives comme les distributions Linux ou macOS, qui offrent souvent une meilleure optimisation. Plus tôt cette année, Microsoft a promis de s'attaquer à certains problèmes, notamment la faible optimisation de la mémoire du système, mais ces améliorations tardent à se concrétiser. Bien que la tâche soit loin d'être simple, compte tenu de l'ancienneté du système d'exploitation, on pourrait logiquement s'attendre à des efforts d'optimisation : les utilisateurs attendent déjà la sortie de Windows 12, tandis que Microsoft s'efforce encore de peaufiner Windows 11. C'est précisément pourquoi la part des PC Linux sur Steam a récemment augmenté de manière significative pour atteindre près de 5 % : les joueurs délaissent Windows en raison des pénuries de mémoire.
Mais la situation est désormais compliquée par une pénurie de mémoire vive (DRAM), rendant les mises à niveau moins abordables. Dans ce contexte, certains utilisateurs se tournent vers des alternatives comme les distributions Linux ou macOS, qui offrent souvent une meilleure optimisation. Plus tôt cette année, Microsoft a promis de s'attaquer à certains problèmes, notamment la faible optimisation de la mémoire du système, mais ces améliorations tardent à se concrétiser. Bien que la tâche soit loin d'être simple, compte tenu de l'ancienneté du système d'exploitation, on pourrait logiquement s'attendre à des efforts d'optimisation : les utilisateurs attendent déjà la sortie de Windows 12, tandis que Microsoft s'efforce encore de peaufiner Windows 11. C'est précisément pourquoi la part des PC Linux sur Steam a récemment augmenté de manière significative pour atteindre près de 5 % : les joueurs délaissent Windows en raison des pénuries de mémoire.
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