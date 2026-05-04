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Apple a raflé toute la RAM disponible sur le marché.
Publié le: 04/05/2026 @ 14:55:03: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleFace au chaos sans précédent qui règne sur le marché des smartphones en raison d'une pénurie de mémoire, Apple a fait une déclaration audacieuse dans son récent rapport financier : la principale limitation de ses appareils n'est pas la mémoire, mais la capacité de production des procédés de fabrication avancés de TSMC. L'ampleur du phénomène est impressionnante. Selon des estimations prudentes, les iPhones à eux seuls consommeront environ 2,4 exaoctets de mémoire cette année. Pourtant, Apple affirme ne pas rencontrer de pénurie de mémoire, tout en s'efforçant de maintenir les prix de ses appareils. Il s'agit là d'un défi direct lancé aux fabricants chinois : l'entreprise est prête à rivaliser avec eux pour conquérir des parts de marché.

Début avril, des rumeurs circulaient au sein de la chaîne d'approvisionnement, selon lesquelles Apple s'accaparait la quasi-totalité des mémoires DRAM mobiles disponibles afin d'empêcher ses concurrents de s'en procurer. Quelques jours plus tard, les analystes de Daishin Securities ont partiellement confirmé cette information, indiquant qu'Apple augmentait effectivement ses stocks de mémoire tout en portant son plan de livraison d'iPhone à environ 240 millions d'unités. De nouvelles données montrent qu'Apple, de concert avec Samsung, s'emploie activement à « nettoyer » le marché de la mémoire LPDDR en signant des contrats à long terme avec les principaux fournisseurs. Dans le même temps, Apple maintient sa stratégie de maîtrise des prix. Et si une hausse des prix devenait inévitable, l'entreprise semble prête à abandonner les versions d'entrée de gamme de ses appareils afin de proposer des prix plus attractifs pour les configurations haut de gamme.
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