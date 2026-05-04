Le prix des puces mémoire ne baissera pas avant 2030.

Les analystes de Korea Investment & Securities indiquent que les prix de la mémoire ne devraient pas baisser de sitôt. La mémoire ayant un impact direct sur les performances des cartes graphiques dédiées à l'IA, les principaux fournisseurs de services cloud préachètent des capacités de production via des contrats à long terme. Même après la fin de la période d'approvisionnement actuelle, les pénuries pourraient continuer à exercer une pression à la hausse sur les prix, la mémoire devenant un facteur de performance clé. Le rapport explique qu'une capacité de mémoire accrue améliore l'utilisation des GPU et les rend plus rentables : le système peut traiter davantage de jetons dans le même laps de temps. Par conséquent, les entreprises spécialisées en IA achètent activement des puces mémoire supplémentaires afin d'améliorer leur efficacité et de réduire le coût par jeton.
Plus les données sont stockées à proximité du GPU, moins il est nécessaire de les récupérer constamment depuis le stockage, ce qui améliore les performances globales. Selon KIS, c'est précisément cette efficacité accrue qui a incité les hyperscalers à réserver massivement de la capacité pour les années à venir, et cette tendance devrait se poursuivre. Par conséquent, les prix de la DRAM, qui ont déjà quasiment triplé au cours de l'année écoulée, pourraient rester élevés malgré les anticipations du marché. Ainsi, les prévisions des experts selon lesquelles les prix de la RAM resteront élevés jusqu'en 2030 semblent tout à fait réalistes : actuellement, rien n'indique que les prix des puces mémoire baisseront.
Plus les données sont stockées à proximité du GPU, moins il est nécessaire de les récupérer constamment depuis le stockage, ce qui améliore les performances globales. Selon KIS, c'est précisément cette efficacité accrue qui a incité les hyperscalers à réserver massivement de la capacité pour les années à venir, et cette tendance devrait se poursuivre. Par conséquent, les prix de la DRAM, qui ont déjà quasiment triplé au cours de l'année écoulée, pourraient rester élevés malgré les anticipations du marché. Ainsi, les prévisions des experts selon lesquelles les prix de la RAM resteront élevés jusqu'en 2030 semblent tout à fait réalistes : actuellement, rien n'indique que les prix des puces mémoire baisseront.
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