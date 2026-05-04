AMD prÃ©pare un nouveau processeur PRO. Ses 16 cÅ“urs et son cache virtuel 3D font toute la diffÃ©rence.

 Se connecter 
 Se connecter 
        
AMD prÃ©pare un nouveau processeur PRO. Ses 16 cÅ“urs et son cache virtuel 3D fo...
PubliÃ© le: 04/05/2026 @ 00:16:52: Par Nic007 Dans "AMD"
AMDAMD prÃ©pare un nouveau processeur pour le segment professionnel. Le modÃ¨le Ryzen 9 PRO 9965X3D, d'aprÃ¨s les informations disponibles, offrira 16 cÅ“urs basÃ©s sur l'architecture Zen 5 et prendra en charge la technologie 3D V-Cache. Jusqu'Ã  prÃ©sent, la gamme Ryzen PRO Ã©tait limitÃ©e Ã  12 cÅ“urs maximum. La prochaine puce pourrait donc Ãªtre la premiÃ¨re de cette catÃ©gorie Ã  proposer un systÃ¨me aussi avancÃ©. Les processeurs portant le suffixe PRO sont principalement destinÃ©s aux entreprises, aux crÃ©ateurs de contenu et aux utilisateurs d'applications exigeantes oÃ¹ la stabilitÃ© est primordiale. Par consÃ©quent, ce nouveau modÃ¨le a le potentiel d'Ã©tendre considÃ©rablement les capacitÃ©s de la plateforme. D'aprÃ¨s les premiers tests, les performances de ce processeur sont lÃ©gÃ¨rement infÃ©rieures Ã  celles du Ryzen 9 9950X3D, mais les diffÃ©rences restent minimes, de l'ordre de quelques pourcents. Cela pourrait s'expliquer par une consommation Ã©nergÃ©tique moindre, les modÃ¨les PRO fonctionnant souvent avec un TDP infÃ©rieur, ce qui se traduit par une meilleure efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique au dÃ©triment des performances maximales. AMD vise Ã  offrir des performances relativement Ã©levÃ©es tout en maintenant une efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique adÃ©quate. ComparÃ©e aux modÃ¨les Ryzen standard, qui privilÃ©gient les performances maximales, la version PRO semble plus Ã©quilibrÃ©e en termes de performances et de stabilitÃ©.

Pour l'instant, il ne s'agit que de fuites ; les spÃ©cifications complÃ¨tes du Ryzen 9 PRO 9965X3 n'ont pas Ã©tÃ© dÃ©voilÃ©es, et les tests actuels pourraient ne pas reflÃ©ter pleinement les capacitÃ©s du processeur, notamment en termes de mÃ©moire cache. Les spÃ©cifications finales pourraient donc diffÃ©rer de celles rapportÃ©es Ã  ce jour. Par consÃ©quent, ces informations sont Ã  prendre avec prÃ©caution. Les clients spÃ©cialisÃ©s dans l'analyse de donnÃ©es ou la crÃ©ation de contenu, ainsi que ceux qui travaillent sur des stations de travail exigeant un grand nombre de cÅ“urs et une stabilitÃ© de fonctionnement prolongÃ©e, seront particuliÃ¨rement satisfaits de ce systÃ¨me. Le secteur professionnel recherche de plus en plus non seulement la puissance, mais aussi l'efficacitÃ©, et ce modÃ¨le a toutes les chances de faire ses preuves Ã  cet Ã©gard.
« Les nouveaux processeurs pourraient Ãªtr...
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
 27-04AMDAMD a dÃ©voilÃ© la technologie EXPO 1.2.
 09-04AMDLe prix du processeur AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition a Ã©tÃ© annoncÃ©.
 27-03AMDAMD lance le processeur Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition
 19-03AMDAMD rÃ©agit au scandale d'Ã©tiquetage erronÃ© des processeurs pour ordinateurs portables
 19-03AMDAMD se prÃ©pare Ã  lancer un processeur de nouvelle gÃ©nÃ©ration.
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Bavardages
SÃ©ries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
  ActualitÃ©s - Archives
 AMD04-05
AMD prÃ©pare un nouveau processeur PRO. Ses 16 cÅ“urs et son cache virtuel 3D font toute la diffÃ©rence.
 MatÃ©riel04-05
Les nouveaux processeurs pourraient Ãªtre gravÃ©s en moins de 1 nm
 Programmation04-05
Intel et AMD prÃ©parent des changements majeurs pour l'architecture x86
 Windows04-05
Microsoft souhaite corriger Windows 11 et regagner la confiance des utilisateurs
 Linux01-05
VulnÃ©rabilitÃ© critique sous Linux. Il s'agit de la plus grande menace depuis des annÃ©es.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 ActualitÃ©s
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page