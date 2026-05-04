AMD prÃ©pare un nouveau processeur PRO. Ses 16 cÅ“urs et son cache virtuel 3D font toute la diffÃ©rence.

AMD prÃ©pare un nouveau processeur pour le segment professionnel. Le modÃ¨le Ryzen 9 PRO 9965X3D, d'aprÃ¨s les informations disponibles, offrira 16 cÅ“urs basÃ©s sur l'architecture Zen 5 et prendra en charge la technologie 3D V-Cache. Jusqu'Ã prÃ©sent, la gamme Ryzen PRO Ã©tait limitÃ©e Ã 12 cÅ“urs maximum. La prochaine puce pourrait donc Ãªtre la premiÃ¨re de cette catÃ©gorie Ã proposer un systÃ¨me aussi avancÃ©. Les processeurs portant le suffixe PRO sont principalement destinÃ©s aux entreprises, aux crÃ©ateurs de contenu et aux utilisateurs d'applications exigeantes oÃ¹ la stabilitÃ© est primordiale. Par consÃ©quent, ce nouveau modÃ¨le a le potentiel d'Ã©tendre considÃ©rablement les capacitÃ©s de la plateforme. D'aprÃ¨s les premiers tests, les performances de ce processeur sont lÃ©gÃ¨rement infÃ©rieures Ã celles du Ryzen 9 9950X3D, mais les diffÃ©rences restent minimes, de l'ordre de quelques pourcents. Cela pourrait s'expliquer par une consommation Ã©nergÃ©tique moindre, les modÃ¨les PRO fonctionnant souvent avec un TDP infÃ©rieur, ce qui se traduit par une meilleure efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique au dÃ©triment des performances maximales. AMD vise Ã offrir des performances relativement Ã©levÃ©es tout en maintenant une efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique adÃ©quate. ComparÃ©e aux modÃ¨les Ryzen standard, qui privilÃ©gient les performances maximales, la version PRO semble plus Ã©quilibrÃ©e en termes de performances et de stabilitÃ©.
Pour l'instant, il ne s'agit que de fuites ; les spÃ©cifications complÃ¨tes du Ryzen 9 PRO 9965X3 n'ont pas Ã©tÃ© dÃ©voilÃ©es, et les tests actuels pourraient ne pas reflÃ©ter pleinement les capacitÃ©s du processeur, notamment en termes de mÃ©moire cache. Les spÃ©cifications finales pourraient donc diffÃ©rer de celles rapportÃ©es Ã ce jour. Par consÃ©quent, ces informations sont Ã prendre avec prÃ©caution. Les clients spÃ©cialisÃ©s dans l'analyse de donnÃ©es ou la crÃ©ation de contenu, ainsi que ceux qui travaillent sur des stations de travail exigeant un grand nombre de cÅ“urs et une stabilitÃ© de fonctionnement prolongÃ©e, seront particuliÃ¨rement satisfaits de ce systÃ¨me. Le secteur professionnel recherche de plus en plus non seulement la puissance, mais aussi l'efficacitÃ©, et ce modÃ¨le a toutes les chances de faire ses preuves Ã cet Ã©gard.
Pour l'instant, il ne s'agit que de fuites ; les spÃ©cifications complÃ¨tes du Ryzen 9 PRO 9965X3 n'ont pas Ã©tÃ© dÃ©voilÃ©es, et les tests actuels pourraient ne pas reflÃ©ter pleinement les capacitÃ©s du processeur, notamment en termes de mÃ©moire cache. Les spÃ©cifications finales pourraient donc diffÃ©rer de celles rapportÃ©es Ã ce jour. Par consÃ©quent, ces informations sont Ã prendre avec prÃ©caution. Les clients spÃ©cialisÃ©s dans l'analyse de donnÃ©es ou la crÃ©ation de contenu, ainsi que ceux qui travaillent sur des stations de travail exigeant un grand nombre de cÅ“urs et une stabilitÃ© de fonctionnement prolongÃ©e, seront particuliÃ¨rement satisfaits de ce systÃ¨me. Le secteur professionnel recherche de plus en plus non seulement la puissance, mais aussi l'efficacitÃ©, et ce modÃ¨le a toutes les chances de faire ses preuves Ã cet Ã©gard.
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