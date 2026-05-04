 Se connecter 
 Se connecter 
        
Les nouveaux processeurs pourraient Ãªtre gravÃ©s en moins de 1 nm
PubliÃ© le: 04/05/2026 @ 00:12:47: Par Nic007 Dans "MatÃ©riel"
MatÃ©rielL'industrie des semi-conducteurs prÃ©voit de poursuivre la miniaturisation des puces jusqu'Ã  des dimensions infÃ©rieures Ã  1 nm. IMEC a prÃ©sentÃ© une feuille de route pour cette technologie, indiquant les orientations de son Ã©volution dans les annÃ©es et dÃ©cennies Ã  venir. Les donnÃ©es publiÃ©es indiquent que le rythme d'augmentation de la densitÃ© des transistors n'est plus aussi rapide qu'auparavant. Au dÃ©but du XXIe siÃ¨cle, il Ã©tait possible de rÃ©duire de moitiÃ© la taille des structures de maniÃ¨re quasi systÃ©matique, mais aujourd'hui, les progrÃ¨s sont plus linÃ©aires et nÃ©cessitent des investissements financiers et technologiques nettement plus importants. NÃ©anmoins, la demande en puissance de calcul est croissante, notamment dans le contexte de l'intelligence artificielle et du calcul haute performance. Dans les annÃ©es Ã  venir, les fabricants dÃ©velopperont des technologies infÃ©rieures Ã  2 nm, utilisant des transistors GAA (Gate All Around). TSMC et Intel travaillent dÃ©jÃ  sur la prochaine gÃ©nÃ©ration de procÃ©dÃ©s, dont la production devrait dÃ©buter avant la fin de la dÃ©cennie. La prochaine Ã©tape consistera en une transition vers les structures CFET, dans lesquelles les transistors sont empilÃ©s en couches, permettant une densitÃ© accrue sans rÃ©duction de surface, contrairement aux mÃ©thodes traditionnelles. Les premiers procÃ©dÃ©s de gravure infÃ©rieurs Ã  1 nm devraient apparaÃ®tre vers 2034, les gÃ©nÃ©rations suivantes devant atteindre 0,5 nm et mÃªme au-delÃ . Ã€ plus long terme, les technologies FET 2D devraient Ãªtre mises en Å“uvre, utilisant de nouveaux matÃ©riaux et conceptions qui permettront de rÃ©duire encore la taille des puces.

MalgrÃ© les limitations physiques, l'industrie continuera de croÃ®tre grÃ¢ce Ã  des avancÃ©es telles que la conception 3D, le conditionnement avancÃ© et l'Ã©volution des matÃ©riaux. Contrairement aux dÃ©cennies prÃ©cÃ©dentes, oÃ¹ les progrÃ¨s reposaient principalement sur la miniaturisation des transistors, les mÃ©thodes alternatives d'amÃ©lioration de l'efficacitÃ© jouent dÃ©sormais un rÃ´le de plus en plus important. ParallÃ¨lement, des technologies de connexion des composants de circuits sont dÃ©veloppÃ©es, prÃ©voyant l'utilisation de nouveaux matÃ©riaux Ã  plus faible rÃ©sistance en remplacement du cuivre. Des modifications de la gestion de l'Ã©nergie sont Ã©galement prÃ©vues, notamment l'intÃ©gration de rÃ©gulateurs de tension plus prÃ¨s du circuit, ce qui devrait amÃ©liorer l'efficacitÃ© opÃ©rationnelle. GrÃ¢ce Ã  cette Ã©volution, les futurs utilisateurs peuvent s'attendre Ã  des processeurs plus performants et plus Ã©conomes en Ã©nergie, mÃªme si leur dÃ©veloppement deviendra de plus en plus coÃ»teux et complexe. Les secteurs liÃ©s Ã  l'intelligence artificielle seront les principaux bÃ©nÃ©ficiaires, tandis que l'utilisateur lambda ne ressentira les changements que de maniÃ¨re indirecte. Ces solutions ne devraient pas Ãªtre mises en Å“uvre rapidement, car nombre d'entre elles sont encore au stade de la recherche.
AMD prÃ©pare un nouveau processeur PRO. ... »« Intel et AMD prÃ©parent des changements ...
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
 30-04MatÃ©rielSamsung prÃ©voit une crise de la mÃ©moire en 2027
 29-04MatÃ©rielLes ordinateurs portables sans port USB-C appartiendront bientÃ´t au passÃ©.
 29-04MatÃ©rielCet ordinateur ne possÃ¨de aucun composant Intel, AMD ou NVIDIA. Et il fonctionne.
 29-04MatÃ©rielLa crise va-t-elle toucher le marchÃ© des processeurs ? Les fabricants se prÃ©parent au pire.
 28-04MatÃ©rielValve reporte la Steam Machine en raison de problÃ¨mes de RAM
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Bavardages
SÃ©ries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
  ActualitÃ©s - Archives
 AMD04-05
AMD prÃ©pare un nouveau processeur PRO. Ses 16 cÅ“urs et son cache virtuel 3D font toute la diffÃ©rence.
 MatÃ©riel04-05
Les nouveaux processeurs pourraient Ãªtre gravÃ©s en moins de 1 nm
 Programmation04-05
Intel et AMD prÃ©parent des changements majeurs pour l'architecture x86
 Windows04-05
Microsoft souhaite corriger Windows 11 et regagner la confiance des utilisateurs
 Linux01-05
VulnÃ©rabilitÃ© critique sous Linux. Il s'agit de la plus grande menace depuis des annÃ©es.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 ActualitÃ©s
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page