Les nouveaux processeurs pourraient Ãªtre gravÃ©s en moins de 1 nm

L'industrie des semi-conducteurs prÃ©voit de poursuivre la miniaturisation des puces jusqu'Ã des dimensions infÃ©rieures Ã 1 nm. IMEC a prÃ©sentÃ© une feuille de route pour cette technologie, indiquant les orientations de son Ã©volution dans les annÃ©es et dÃ©cennies Ã venir. Les donnÃ©es publiÃ©es indiquent que le rythme d'augmentation de la densitÃ© des transistors n'est plus aussi rapide qu'auparavant. Au dÃ©but du XXIe siÃ¨cle, il Ã©tait possible de rÃ©duire de moitiÃ© la taille des structures de maniÃ¨re quasi systÃ©matique, mais aujourd'hui, les progrÃ¨s sont plus linÃ©aires et nÃ©cessitent des investissements financiers et technologiques nettement plus importants. NÃ©anmoins, la demande en puissance de calcul est croissante, notamment dans le contexte de l'intelligence artificielle et du calcul haute performance. Dans les annÃ©es Ã venir, les fabricants dÃ©velopperont des technologies infÃ©rieures Ã 2 nm, utilisant des transistors GAA (Gate All Around). TSMC et Intel travaillent dÃ©jÃ sur la prochaine gÃ©nÃ©ration de procÃ©dÃ©s, dont la production devrait dÃ©buter avant la fin de la dÃ©cennie. La prochaine Ã©tape consistera en une transition vers les structures CFET, dans lesquelles les transistors sont empilÃ©s en couches, permettant une densitÃ© accrue sans rÃ©duction de surface, contrairement aux mÃ©thodes traditionnelles. Les premiers procÃ©dÃ©s de gravure infÃ©rieurs Ã 1 nm devraient apparaÃ®tre vers 2034, les gÃ©nÃ©rations suivantes devant atteindre 0,5 nm et mÃªme au-delÃ . Ã€ plus long terme, les technologies FET 2D devraient Ãªtre mises en Å“uvre, utilisant de nouveaux matÃ©riaux et conceptions qui permettront de rÃ©duire encore la taille des puces.
MalgrÃ© les limitations physiques, l'industrie continuera de croÃ®tre grÃ¢ce Ã des avancÃ©es telles que la conception 3D, le conditionnement avancÃ© et l'Ã©volution des matÃ©riaux. Contrairement aux dÃ©cennies prÃ©cÃ©dentes, oÃ¹ les progrÃ¨s reposaient principalement sur la miniaturisation des transistors, les mÃ©thodes alternatives d'amÃ©lioration de l'efficacitÃ© jouent dÃ©sormais un rÃ´le de plus en plus important. ParallÃ¨lement, des technologies de connexion des composants de circuits sont dÃ©veloppÃ©es, prÃ©voyant l'utilisation de nouveaux matÃ©riaux Ã plus faible rÃ©sistance en remplacement du cuivre. Des modifications de la gestion de l'Ã©nergie sont Ã©galement prÃ©vues, notamment l'intÃ©gration de rÃ©gulateurs de tension plus prÃ¨s du circuit, ce qui devrait amÃ©liorer l'efficacitÃ© opÃ©rationnelle. GrÃ¢ce Ã cette Ã©volution, les futurs utilisateurs peuvent s'attendre Ã des processeurs plus performants et plus Ã©conomes en Ã©nergie, mÃªme si leur dÃ©veloppement deviendra de plus en plus coÃ»teux et complexe. Les secteurs liÃ©s Ã l'intelligence artificielle seront les principaux bÃ©nÃ©ficiaires, tandis que l'utilisateur lambda ne ressentira les changements que de maniÃ¨re indirecte. Ces solutions ne devraient pas Ãªtre mises en Å“uvre rapidement, car nombre d'entre elles sont encore au stade de la recherche.
MalgrÃ© les limitations physiques, l'industrie continuera de croÃ®tre grÃ¢ce Ã des avancÃ©es telles que la conception 3D, le conditionnement avancÃ© et l'Ã©volution des matÃ©riaux. Contrairement aux dÃ©cennies prÃ©cÃ©dentes, oÃ¹ les progrÃ¨s reposaient principalement sur la miniaturisation des transistors, les mÃ©thodes alternatives d'amÃ©lioration de l'efficacitÃ© jouent dÃ©sormais un rÃ´le de plus en plus important. ParallÃ¨lement, des technologies de connexion des composants de circuits sont dÃ©veloppÃ©es, prÃ©voyant l'utilisation de nouveaux matÃ©riaux Ã plus faible rÃ©sistance en remplacement du cuivre. Des modifications de la gestion de l'Ã©nergie sont Ã©galement prÃ©vues, notamment l'intÃ©gration de rÃ©gulateurs de tension plus prÃ¨s du circuit, ce qui devrait amÃ©liorer l'efficacitÃ© opÃ©rationnelle. GrÃ¢ce Ã cette Ã©volution, les futurs utilisateurs peuvent s'attendre Ã des processeurs plus performants et plus Ã©conomes en Ã©nergie, mÃªme si leur dÃ©veloppement deviendra de plus en plus coÃ»teux et complexe. Les secteurs liÃ©s Ã l'intelligence artificielle seront les principaux bÃ©nÃ©ficiaires, tandis que l'utilisateur lambda ne ressentira les changements que de maniÃ¨re indirecte. Ces solutions ne devraient pas Ãªtre mises en Å“uvre rapidement, car nombre d'entre elles sont encore au stade de la recherche.
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