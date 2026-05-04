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Intel et AMD prÃ©parent des changements majeurs pour l'architecture x86
PubliÃ© le: 04/05/2026 @ 00:10:25: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationIntel et AMD ont dÃ©voilÃ© de nouveaux dÃ©tails concernant leur technologie APX (Advanced Performance Extensions). Ces extensions sont conÃ§ues pour optimiser les performances des processeurs sans augmenter significativement la consommation d'Ã©nergie ni la taille des cÅ“urs. Il s'agit d'un Ã©lÃ©ment d'un projet plus vaste dÃ©veloppÃ© au sein du groupe consultatif sur l'Ã©cosystÃ¨me x86, oÃ¹ les deux entreprises collaborent Ã  l'Ã©volution de cette architecture rÃ©pandue. Le changement le plus significatif d'APX rÃ©side dans le doublement du nombre de registres Ã  usage gÃ©nÃ©ral, qui passe de 16 Ã  32. Les registres sont des mÃ©moires rapides situÃ©es directement sur le processeur et servent Ã  stocker les donnÃ©es utilisÃ©es par le cÅ“ur du processeur. L'augmentation du nombre de registres permet au processeur de limiter les accÃ¨s frÃ©quents Ã  la mÃ©moire principale, plus lente. Ceci est particuliÃ¨rement important pour les compilateurs modernes qui, grÃ¢ce au plus grand nombre de registres disponibles, peuvent gÃ©rer le code plus efficacement et rÃ©duire le nombre d'opÃ©rations de lecture et d'Ã©criture. Les tests montrent qu'APX peut rÃ©duire le nombre d'opÃ©rations de lecture d'environ 10 % et les opÃ©rations d'Ã©criture jusqu'Ã  20 % par rapport aux solutions x86 64 actuelles. Les nouvelles extensions incluent Ã©galement des instructions supplÃ©mentaires qui simplifient l'exÃ©cution de certaines opÃ©rations et rÃ©duisent le nombre de copies de donnÃ©es temporaires. APX amÃ©liore aussi les performances des mÃ©canismes chargÃ©s de l'exÃ©cution des instructions conditionnelles et rÃ©duit le nombre d'erreurs de prÃ©diction du processeur lors de l'exÃ©cution du code.

D'aprÃ¨s Intel et AMD, ces modifications permettront d'amÃ©liorer les performances tout en minimisant l'augmentation de la surface des cÅ“urs et de la consommation d'Ã©nergie. Il en rÃ©sultera des puces encore plus rapides, ne nÃ©cessitant ni une consommation d'Ã©nergie excessive ni un refroidissement important. Comme vous pouvez le constater, mÃªme des concurrents tels qu'Intel et AMD, qui s'affrontent quotidiennement sur le marchÃ© des processeurs, parviennent Ã  unir leurs forces et Ã  collaborer sur de nouvelles technologies. Ceci profite aux consommateurs, car l'architecture APX peut amÃ©liorer les performances des PC de jeu, des stations de travail professionnelles et des centres de donnÃ©es.
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