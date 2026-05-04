Microsoft souhaite corriger Windows 11 et regagner la confiance des utilisateurs

Microsoft commence manifestement Ã comprendre que son systÃ¨me n'est pas parfait et prÃ©sente des failles. L'entreprise de Redmond met en Å“uvre le projet K2, qui devrait corriger les principaux problÃ¨mes du systÃ¨me. Les critiques Ã l'Ã©gard de Windows 11 viennent Ã©galement des plus hautes instances. Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a soulignÃ© que l'amÃ©lioration de la qualitÃ© de Windows et le rÃ©tablissement de la confiance des utilisateurs Ã©taient devenus une prioritÃ©. Le gÃ©ant souhaite se concentrer sur les Ã©lÃ©ments fondamentaux du systÃ¨me â€“ performance, stabilitÃ© et convivialitÃ© â€“ qui simplifieront son utilisation quotidienne. Malheureusement, c'est prÃ©cisÃ©ment ce qui fait dÃ©faut Ã la derniÃ¨re version de Windows. Microsoft mentionne notamment une meilleure optimisation pour les ordinateurs disposant de moins de RAM, des mises Ã jour simplifiÃ©es et une rÃ©duction des publicitÃ©s et suggestions affichÃ©es lors de la configuration initiale du systÃ¨me. Le Panneau de configuration sera progressivement supprimÃ© et ses fonctionnalitÃ©s supplÃ©mentaires seront intÃ©grÃ©es Ã la section ParamÃ¨tres de Windows 11. L'un des principaux problÃ¨mes de Windows 11 demeure la gestion des applications web. Les programmes basÃ©s sur Electron ou WebView2 sont pratiques pour les dÃ©veloppeurs car ils fonctionnent simultanÃ©ment sur plusieurs plateformes, mais ils consomment souvent beaucoup plus de mÃ©moire et de ressources systÃ¨me.
Par exemple, des applications comme Discord et WhatsApp peuvent consommer des centaines de mÃ©gaoctets de RAM mÃªme en cas de faible charge. Des problÃ¨mes similaires affectent Ã©galement certaines applications Microsoft, notamment Copilot, qui fonctionne avec des technologies basÃ©es sur un navigateur. Ã€ la lecture des actions de l'entreprise, on pourrait avoir l'impression que Microsoft tente de redorer l'image de Windows en tant que systÃ¨me lÃ©ger et rapide, plutÃ´t qu'en tant que plateforme remplie de composants web. L'entreprise souhaite Ã nouveau promouvoir les applications natives dÃ©veloppÃ©es avec WinUI et .NET 10. Microsoft annonce que les nouveaux programmes seront plus rapides, plus rÃ©actifs et moins gourmands en ressources matÃ©rielles. MÃªme le menu DÃ©marrer sera repensÃ© pour rÃ©duire les temps de latence et amÃ©liorer les performances. ConcrÃ¨tement, cela signifie que les utilisateurs d'ordinateurs d'entrÃ©e de gamme peuvent bÃ©nÃ©ficier de performances systÃ¨me amÃ©liorÃ©es sans avoir Ã changer de matÃ©riel. C'est particuliÃ¨rement important pour les ordinateurs portables dotÃ©s de 8 Go de RAM, dont la consommation excessive de mÃ©moire par les applications web a souvent Ã©tÃ© critiquÃ©e.
Depuis son lancement, Windows 11 a Ã©tÃ© critiquÃ© pour l'homogÃ©nÃ©itÃ© de son interface, ses performances et la prÃ©sence excessive de publicitÃ©s. Microsoft a bien conscience du problÃ¨me et souhaite limiter les fonctionnalitÃ©s qui nuisent Ã l'expÃ©rience utilisateur. Les utilisateurs d'ordinateurs peu performants et ceux qui utilisent plusieurs applications simultanÃ©ment pourront en bÃ©nÃ©ficier. Il ne s'agira pas d'un changement radical, mais plutÃ´t d'une amÃ©lioration progressive qui rendra Windows 11 plus rapide et plus stable. Cependant, ce processus Ã©tant progressif, il faudra attendre les rÃ©sultats concrets.
Par exemple, des applications comme Discord et WhatsApp peuvent consommer des centaines de mÃ©gaoctets de RAM mÃªme en cas de faible charge. Des problÃ¨mes similaires affectent Ã©galement certaines applications Microsoft, notamment Copilot, qui fonctionne avec des technologies basÃ©es sur un navigateur. Ã€ la lecture des actions de l'entreprise, on pourrait avoir l'impression que Microsoft tente de redorer l'image de Windows en tant que systÃ¨me lÃ©ger et rapide, plutÃ´t qu'en tant que plateforme remplie de composants web. L'entreprise souhaite Ã nouveau promouvoir les applications natives dÃ©veloppÃ©es avec WinUI et .NET 10. Microsoft annonce que les nouveaux programmes seront plus rapides, plus rÃ©actifs et moins gourmands en ressources matÃ©rielles. MÃªme le menu DÃ©marrer sera repensÃ© pour rÃ©duire les temps de latence et amÃ©liorer les performances. ConcrÃ¨tement, cela signifie que les utilisateurs d'ordinateurs d'entrÃ©e de gamme peuvent bÃ©nÃ©ficier de performances systÃ¨me amÃ©liorÃ©es sans avoir Ã changer de matÃ©riel. C'est particuliÃ¨rement important pour les ordinateurs portables dotÃ©s de 8 Go de RAM, dont la consommation excessive de mÃ©moire par les applications web a souvent Ã©tÃ© critiquÃ©e.
Depuis son lancement, Windows 11 a Ã©tÃ© critiquÃ© pour l'homogÃ©nÃ©itÃ© de son interface, ses performances et la prÃ©sence excessive de publicitÃ©s. Microsoft a bien conscience du problÃ¨me et souhaite limiter les fonctionnalitÃ©s qui nuisent Ã l'expÃ©rience utilisateur. Les utilisateurs d'ordinateurs peu performants et ceux qui utilisent plusieurs applications simultanÃ©ment pourront en bÃ©nÃ©ficier. Il ne s'agira pas d'un changement radical, mais plutÃ´t d'une amÃ©lioration progressive qui rendra Windows 11 plus rapide et plus stable. Cependant, ce processus Ã©tant progressif, il faudra attendre les rÃ©sultats concrets.
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22-04WindowsWindows 11 devrait Ãªtre plus rapide. Microsoft amÃ©liore des Ã©lÃ©ments clÃ©s du systÃ¨me.
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