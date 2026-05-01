Microsoft prÃ©pare une rÃ©volution dans les performances de Windows.

Microsoft met en Å“uvre son plan K2, qui vise Ã corriger les principaux bugs, Ã ajouter des fonctionnalitÃ©s essentielles et Ã garantir que Windows 11 rÃ©ponde aux besoins de la plupart des utilisateurs. En thÃ©orie, tout cela est vrai, car seule la pratique permettra de le vÃ©rifier, et il est de notoriÃ©tÃ© publique que le gÃ©ant de Redmond a tenu ses promesses. C'est d'autant plus vrai que les mises Ã jour successives continuent de perturber le fonctionnement de Windows 11. Le projet K2 vise Ã amÃ©liorer les performances de Windows 11 et Ã supprimer les fonctionnalitÃ©s superflues. Son objectif est de simplifier le fonctionnement du systÃ¨me, de rÃ©duire sa consommation de ressources et de l'optimiser pour les jeux et l'utilisation quotidienne. Windows 11 a longtemps suscitÃ© des rÃ©actions mitigÃ©es, notamment en raison du grand nombre de fonctionnalitÃ©s basÃ©es sur l'IA et des problÃ¨mes de mise Ã jour. Le projet K2 est une rÃ©ponse Ã ces critiques et une tentative de regagner la confiance des utilisateurs. Ces changements impacteront Ã©galement le dÃ©veloppement et les tests des nouvelles fonctionnalitÃ©s. Microsoft abandonne le dÃ©ploiement rapide de solutions inachevÃ©es au profit d'un processus de contrÃ´le qualitÃ© plus rigoureux. L'entreprise souhaite privilÃ©gier une plus grande stabilitÃ© plutÃ´t que de publier des solutions nÃ©cessitant des correctifs et non encore prÃªtes pour les utilisateurs. La performance sera un axe prioritaire. Des analyses internes montrent que Windows 10 reste plus performant que son successeur dans certains cas. Le projet K2 vise Ã remÃ©dier Ã cela, notamment au niveau de l'Explorateur de fichiers et des jeux. Microsoft ambitionne d'atteindre, voire de surpasser, les performances de SteamOS dans les annÃ©es Ã venir.
L'explorateur de fichiers sera plus rapide, le systÃ¨me redÃ©marrera moins souvent lors des mises Ã jour et vous pourrez sÃ©lectionner les pilotes les plus importants Ã installer. De plus, la rÃ©duction du nombre de composants redondants permettra de rÃ©duire la consommation de RAM. ComparÃ© aux prÃ©cÃ©dentes mises Ã jour de Windows 11, le projet K2 semble plus complet, abordant Ã la fois les performances et la philosophie de dÃ©veloppement du systÃ¨me. Pour les utilisateurs, cela se traduira par des performances systÃ¨me accrues, des performances de jeu amÃ©liorÃ©es et, entre autres, un meilleur contrÃ´le des logiciels installÃ©s sur leur ordinateur. Les joueurs et les utilisateurs d'ordinateurs moins puissants, pour qui l'optimisation est primordiale, seront les principaux bÃ©nÃ©ficiaires. Ã€ condition, bien sÃ»r, que Microsoft tienne ses promesses.
L'explorateur de fichiers sera plus rapide, le systÃ¨me redÃ©marrera moins souvent lors des mises Ã jour et vous pourrez sÃ©lectionner les pilotes les plus importants Ã installer. De plus, la rÃ©duction du nombre de composants redondants permettra de rÃ©duire la consommation de RAM. ComparÃ© aux prÃ©cÃ©dentes mises Ã jour de Windows 11, le projet K2 semble plus complet, abordant Ã la fois les performances et la philosophie de dÃ©veloppement du systÃ¨me. Pour les utilisateurs, cela se traduira par des performances systÃ¨me accrues, des performances de jeu amÃ©liorÃ©es et, entre autres, un meilleur contrÃ´le des logiciels installÃ©s sur leur ordinateur. Les joueurs et les utilisateurs d'ordinateurs moins puissants, pour qui l'optimisation est primordiale, seront les principaux bÃ©nÃ©ficiaires. Ã€ condition, bien sÃ»r, que Microsoft tienne ses promesses.
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22-04WindowsWindows 11 devrait Ãªtre plus rapide. Microsoft amÃ©liore des Ã©lÃ©ments clÃ©s du systÃ¨me.
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