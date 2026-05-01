Test Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition (Nintendo Switch) - Le cÃ©lÃ¨bre RPG Wii U revient

PubliÃ© le: 01/05/2026 @ 15:46:56: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
ConÃ§u par Tetsuya Takahashi (qui s'Ã©tait illustrÃ© sur Xenogears et Xenosaga), le jeu Xenoblade Chronicles X de Monolith Software se dÃ©roule en 2054 sur Terre. Deux races extraterrestres dÃ©cident de livrer bataille juste au-dessus de la planÃ¨te, laissant le monde dans un Ã©tat proche de l'extinction. Les humains tentent de subsister en construisant des vÃ©hicules spatiaux (les fameuses arches interstellaires) dans le but de voler vers d'autres mondes oÃ¹ la population pourrait vivre un monde meilleur. Cependant, ces tentatives de fuite coÃ»teront la vie de nombreux aventuriers et laissera au final, un seul et unique vaisseau en Ã©tat, la Baleine Blanche, l'arche des Etats-Unis d'AmÃ©rique. BientÃ´t pris en chasse par des extraterrestres, le bÃ©luga de l'espace ira s'Ã©craser sur une planÃ¨te inexplorÃ©e appelÃ©e Mira. Lors du crash, de nombreuses capsules de survie sont Ã©jectÃ©es du vaisseau, notamment le personnage principal du jeu qui sera finalement retrouvÃ© deux mois aprÃ¨s par une jeune femme nommÃ©e Elma. Comme dans tout jeu de rÃ´les japonais, vous devrez dÃ©jÃ personnaliser votre avatar (fille ou garÃ§on) et un didacticiel vous expliquera les bases du concept. Bien sur, vous pourrez dÃ©velopper votre classe de personnage, une spÃ©cialitÃ© ou un clan. Vous devrez recueillir des ressources Ã l'aide de sondes Ã installer au prÃ©alable dans le but d'aider les habitants.
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