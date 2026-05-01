La Commission europÃ©enne souhaite que tous les Ã‰tats membres lancent des applications nationales de vÃ©rification de l'Ã¢ge numÃ©rique d'ici fin 2026. Ce projet, qui Ã©tait trÃ¨s controversÃ© parmi les experts en sÃ©curitÃ© il y a quelques mois Ã peine, est dÃ©sormais en bonne voie pour une mise en Å“uvre rapide dans toute l'UE. Le nouveau systÃ¨me vise Ã permettre aux utilisateurs de confirmer leur Ã¢ge sur Internet sans divulguer l'intÃ©gralitÃ© de leurs donnÃ©es personnelles aux utilisateurs des plateformes. Bruxelles affirme que l'objectif principal est de protÃ©ger les mineurs des contenus pour adultes et de limiter leur accÃ¨s aux rÃ©seaux sociaux. Henna Virkkunen, entre autres, est Ã l'origine de ce projet politique et a annoncÃ© que la vÃ©rification numÃ©rique de l'Ã¢ge deviendra un outil essentiel pour la construction d'un espace en ligne plus sÃ»r dans toute l'UE. La dÃ©cision de la Commission suscite des inquiÃ©tudes, et Ã juste titre. Ce mois-ci, quelques instants seulement aprÃ¨s son lancement, le chercheur en sÃ©curitÃ© Paul Moore a publiquement dÃ©montrÃ© qu'un prototype de l'application europÃ©enne pouvait Ãªtre contournÃ© en moins de deux minutes. L'expert a ensuite rÃ©vÃ©lÃ© que certaines fonctionnalitÃ©s de sÃ©curitÃ© Ã©taient intÃ©grÃ©es Ã des fichiers de configuration modifiables et que certains mÃ©canismes biomÃ©triques pouvaient Ãªtre dÃ©sactivÃ©s par une simple modification des paramÃ¨tres. D'autres inquiÃ©tudes sont apparues lorsqu'il a Ã©tÃ© constatÃ© que certaines donnÃ©es sensibles n'Ã©taient pas protÃ©gÃ©es par les modules matÃ©riels sÃ©curisÃ©s du tÃ©lÃ©phone. Suite Ã la mÃ©diatisation de l'affaire, la Commission europÃ©enne a assurÃ© que les bugs les plus importants avaient Ã©tÃ© corrigÃ©s et que l'application Ã©tait prÃªte Ã Ãªtre utilisÃ©e par les gouvernements nationaux.
L'ensemble du dispositif est conÃ§u pour Ãªtre trÃ¨s simple d'utilisation. Les citoyens devront scanner leur carte d'identitÃ© ou leur passeport, puis lier leurs donnÃ©es Ã l'application mobile. Lors de la connexion Ã certains sites web, le systÃ¨me n'affichera pas la date de naissance exacte. Il indiquera uniquement si l'utilisateur remplit les conditions d'Ã¢ge requises. La Commission prÃ©sente ce modÃ¨le comme un compromis entre protection de la vie privÃ©e et exigences de sÃ©curitÃ©. Cependant, pour de nombreux experts, le simple fait de lier une piÃ¨ce d'identitÃ© Ã un tÃ©lÃ©phone reste l'un des aspects les plus controversÃ©s du projet. Bruxelles n'a jamais cachÃ© son engagement Ã crÃ©er une solution unifiÃ©e pour les 27 Ã‰tats membres. Chaque pays dÃ©veloppera sa propre version de l'application, mais la solution globale reposera sur des normes techniques communes Ã©tablies par la Commission. ConcrÃ¨tement, cela marque le dÃ©but d'une infrastructure d'identitÃ© numÃ©rique commune, qui pourrait Ãªtre liÃ©e dans les annÃ©es Ã venir au portefeuille numÃ©rique europÃ©en. Ce projet permettra Ã terme aux EuropÃ©ens de stocker des documents officiels sur leur smartphone. Ses partisans y voient un pas vers une administration moderne. Ses dÃ©tracteurs soulignent le risque de crÃ©er un systÃ¨me centralisÃ© unique qui, Ã terme, dÃ©terminera l'accÃ¨s Ã un nombre croissant de services.
Officiellement, l'application est conÃ§ue pour vÃ©rifier l'Ã¢ge des utilisateurs de rÃ©seaux sociaux et de sites web Ã contenu adulte. Cependant, de nombreux observateurs soulignent que ses possibilitÃ©s vont bien au-delÃ . Ce mÃªme mÃ©canisme pourrait Ãªtre utilisÃ© Ã l'avenir pour contrÃ´ler l'accÃ¨s Ã d'autres services en ligne. Cela inclut non seulement les jeux d'argent en ligne, mais aussi la messagerie instantanÃ©e, les plateformes de streaming et certains contenus d'actualitÃ©. Câ€™est ce scÃ©nario qui suscite le plus dâ€™inquiÃ©tudes parmi les organisations de dÃ©fense de la vie privÃ©e numÃ©rique, qui mettent en garde contre une extension progressive de lâ€™utilisation du systÃ¨me. La prÃ©sidente de la Commission europÃ©enne, Ursula von der Leyen, a clairement indiquÃ© que les gÃ©ants d'Internet ne pourront plus invoquer le manque d'outils adÃ©quats comme excuse. L'UE souhaite mettre en place un mÃ©canisme opÃ©rationnel que les plateformes pourront utiliser quasi immÃ©diatement. Pour les plus grandes entreprises technologiques, cela pourrait impliquer une responsabilitÃ© accrue quant Ã l'accÃ¨s des utilisateurs Ã leurs services.
L'ensemble du dispositif est conÃ§u pour Ãªtre trÃ¨s simple d'utilisation. Les citoyens devront scanner leur carte d'identitÃ© ou leur passeport, puis lier leurs donnÃ©es Ã l'application mobile. Lors de la connexion Ã certains sites web, le systÃ¨me n'affichera pas la date de naissance exacte. Il indiquera uniquement si l'utilisateur remplit les conditions d'Ã¢ge requises. La Commission prÃ©sente ce modÃ¨le comme un compromis entre protection de la vie privÃ©e et exigences de sÃ©curitÃ©. Cependant, pour de nombreux experts, le simple fait de lier une piÃ¨ce d'identitÃ© Ã un tÃ©lÃ©phone reste l'un des aspects les plus controversÃ©s du projet. Bruxelles n'a jamais cachÃ© son engagement Ã crÃ©er une solution unifiÃ©e pour les 27 Ã‰tats membres. Chaque pays dÃ©veloppera sa propre version de l'application, mais la solution globale reposera sur des normes techniques communes Ã©tablies par la Commission. ConcrÃ¨tement, cela marque le dÃ©but d'une infrastructure d'identitÃ© numÃ©rique commune, qui pourrait Ãªtre liÃ©e dans les annÃ©es Ã venir au portefeuille numÃ©rique europÃ©en. Ce projet permettra Ã terme aux EuropÃ©ens de stocker des documents officiels sur leur smartphone. Ses partisans y voient un pas vers une administration moderne. Ses dÃ©tracteurs soulignent le risque de crÃ©er un systÃ¨me centralisÃ© unique qui, Ã terme, dÃ©terminera l'accÃ¨s Ã un nombre croissant de services.
Officiellement, l'application est conÃ§ue pour vÃ©rifier l'Ã¢ge des utilisateurs de rÃ©seaux sociaux et de sites web Ã contenu adulte. Cependant, de nombreux observateurs soulignent que ses possibilitÃ©s vont bien au-delÃ . Ce mÃªme mÃ©canisme pourrait Ãªtre utilisÃ© Ã l'avenir pour contrÃ´ler l'accÃ¨s Ã d'autres services en ligne. Cela inclut non seulement les jeux d'argent en ligne, mais aussi la messagerie instantanÃ©e, les plateformes de streaming et certains contenus d'actualitÃ©. Câ€™est ce scÃ©nario qui suscite le plus dâ€™inquiÃ©tudes parmi les organisations de dÃ©fense de la vie privÃ©e numÃ©rique, qui mettent en garde contre une extension progressive de lâ€™utilisation du systÃ¨me. La prÃ©sidente de la Commission europÃ©enne, Ursula von der Leyen, a clairement indiquÃ© que les gÃ©ants d'Internet ne pourront plus invoquer le manque d'outils adÃ©quats comme excuse. L'UE souhaite mettre en place un mÃ©canisme opÃ©rationnel que les plateformes pourront utiliser quasi immÃ©diatement. Pour les plus grandes entreprises technologiques, cela pourrait impliquer une responsabilitÃ© accrue quant Ã l'accÃ¨s des utilisateurs Ã leurs services.
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