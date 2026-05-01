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Facebook et Instagram ne protÃ¨gent pas les enfants, et l'UE commence enfin Ã  s...
PubliÃ© le: 01/05/2026 @ 15:41:05: Par Nic007 Dans "Social"
SocialLa Commission europÃ©enne a Ã©tÃ© claire : les systÃ¨mes de protection des jeunes utilisateurs sur les services de Meta Platforms ne fonctionnent pas comme prÃ©vu. Les premiÃ¨res constatations indiquent une violation du rÃ¨glement relatif aux services numÃ©riques, et les consÃ©quences pourraient Ãªtre graves. Cela concerne l'accÃ¨s des enfants de moins de 13 ans Ã  Facebook et Instagram. Les conditions d'utilisation de ces services interdisent formellement aux plus jeunes de crÃ©er un compte, mais selon les autoritÃ©s de rÃ©gulation de l'UE, il ne s'agit que d'une disposition thÃ©orique qui ne se traduit pas par la mise en Å“uvre effective de systÃ¨mes de vÃ©rification. D'aprÃ¨s la Commission europÃ©enne, les mesures de sÃ©curitÃ© actuelles sont facilement contournables. Fournir une fausse date de naissance suffit pour accÃ©der pleinement aux plateformes. Le problÃ¨me ne se limite pas Ã  l'inscription : les comptes existants appartenant Ã  des enfants seraient dÃ©tectÃ©s trop lentement et la rÃ©activitÃ© des systÃ¨mes demeure insuffisante. Les outils de signalement de ces comptes font Ã©galement l'objet de critiques. Les procÃ©dures sont jugÃ©es complexes et peu intuitives, ce qui rend difficile une intervention rapide. De ce fait, les jeunes utilisateurs continuent d'Ãªtre exposÃ©s Ã  des contenus inappropriÃ©s Ã  leur Ã¢ge et sont victimes de cyberharcÃ¨lement et de tentatives de manipulation.

Les responsables de l'UE sont formels : l'inclusion de restrictions d'Ã¢ge dans la rÃ©glementation ne suffit pas. La Commission estime que des mÃ©canismes de contrÃ´le efficaces sont nÃ©cessaires et que leur absence peut Ãªtre considÃ©rÃ©e comme une violation de la loi. Meta conteste cette position. L'entreprise affirme mettre en Å“uvre des solutions pour dÃ©tecter les utilisateurs mineurs et supprimer leurs comptes. ParallÃ¨lement, elle souligne que la vÃ©rification de l'Ã¢ge en ligne est un problÃ¨me qui concerne l'ensemble du secteur technologique, et non un acteur isolÃ©. L'enquÃªte n'en est qu'Ã  ses dÃ©buts, mais les consÃ©quences potentielles sont considÃ©rables. Si les allÃ©gations sont confirmÃ©es, Meta pourrait se voir infliger des amendes pouvant atteindre 6 % de son chiffre d'affaires annuel mondial. Compte tenu des rÃ©sultats financiers de l'entreprise, cela reprÃ©sente des dizaines de milliards de dollars.
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