La Commission europÃ©enne exige de Google des donnÃ©es sur chaque recherche

La Commission europÃ©enne prÃ©pare une proposition susceptible de dÃ©clencher l'une des plus vives polÃ©miques sur la protection de la vie privÃ©e sur Internet en Europe. Bruxelles souhaite que Google partage des donnÃ©es dÃ©taillÃ©es sur l'utilisation de son moteur de recherche par les rÃ©sidents de l'UE. Ces donnÃ©es incluent non seulement les requÃªtes saisies, mais aussi leur comportement aprÃ¨s consultation des rÃ©sultats. De nouvelles rÃ©glementations seront introduites dans le cadre de la loi sur les marchÃ©s numÃ©riques. L'objectif officiel est de soutenir les moteurs de recherche concurrents, qui tentent depuis des annÃ©es de contester la position dominante de Google. Cependant, un document prÃ©parÃ© par la Commission rÃ©vÃ¨le que la portÃ©e des donnÃ©es envisagÃ©es dÃ©passe largement le cadre des simples statistiques de trafic. Le projet prÃ©voit la crÃ©ation d'une interface API dÃ©diÃ©e permettant aux entitÃ©s autorisÃ©es de recevoir des donnÃ©es en temps quasi rÃ©el. Bruxelles souhaite que ces informations soient mises Ã jour Ã la mÃªme frÃ©quence que celle utilisÃ©e par Google pour ses propres systÃ¨mes d'analyse. Cela implique l'accÃ¨s aux requÃªtes de recherche, Ã leurs versions ultÃ©rieures, Ã la langue de l'utilisateur, au type d'appareil utilisÃ© et mÃªme Ã la source de la recherche. Le systÃ¨me serait capable de distinguer si une phrase a Ã©tÃ© saisie manuellement, dictÃ©e vocalement ou envoyÃ©e sous forme d'image via des outils comme Google Lens. En pratique, chaque mouvement d'un utilisateur pouvait Ãªtre dÃ©crit avec beaucoup plus de prÃ©cision qu'auparavant.
La Commission ne souhaite pas se limiter aux seules donnÃ©es de recherche. Le projet prÃ©voit Ã©galement la transmission de donnÃ©es sur les rÃ©sultats consultÃ©s par l'utilisateur, le temps passÃ© sur chaque page et les Ã©ventuels retours ultÃ©rieurs Ã la liste des rÃ©sultats. Le systÃ¨me enregistrerait le dÃ©filement, l'affichage des sections supplÃ©mentaires et l'ordre d'interaction avec le contenu. Les donnÃ©es comprendraient Ã©galement des informations sur la position des liens dans les rÃ©sultats de recherche et l'affichage des publicitÃ©s et des panneaux d'information. Le problÃ¨me, c'est que l'historique de recherche, combinÃ© au comportement de l'utilisateur, permet de crÃ©er un profil numÃ©rique extrÃªmement prÃ©cis. Bruxelles assure que la vie privÃ©e des EuropÃ©ens sera prÃ©servÃ©e. La Commission souligne que les donnÃ©es transfÃ©rÃ©es par Google seront anonymisÃ©es et que les informations permettant d'identifier des personnes physiques seront supprimÃ©es avant d'Ãªtre partagÃ©es. En thÃ©orie, ce systÃ¨me vise uniquement Ã fournir les donnÃ©es statistiques nÃ©cessaires Ã l'amÃ©lioration de la compÃ©titivitÃ© sur le marchÃ© des moteurs de recherche. Le problÃ¨me est que l'histoire d'Internet a maintes fois dÃ©montrÃ© la facilitÃ© avec laquelle des donnÃ©es anonymisÃ©es peuvent Ãªtre combinÃ©es Ã d'autres informations et attribuÃ©es Ã une personne en particulier. Le risque est particuliÃ¨rement Ã©levÃ© dans les recherches, car les utilisateurs posent souvent des questions qu'ils ne poseraient Ã personne d'autre.
L'Ã©lÃ©ment le plus controversÃ© du projet ne concerne pas Google en soi, mais les personnes qui auraient accÃ¨s aux donnÃ©es. Dans la version actuelle du document, la Commission n'identifie pas encore prÃ©cisÃ©ment toutes les entitÃ©s susceptibles de bÃ©nÃ©ficier du nouveau systÃ¨me. ConcrÃ¨tement, cela signifie que l'un des flux de donnÃ©es les plus sensibles de l'internet europÃ©en pourrait atteindre des destinataires externes, dont la liste est encore en cours d'Ã©laboration. Câ€™est un signal dâ€™alarme pour les dÃ©fenseurs de la vie privÃ©e, car chaque emplacement supplÃ©mentaire oÃ¹ ces informations sont stockÃ©es augmente le risque de fuites, dâ€™abus ou de cyberattaques. Les relations entre Google et la Commission europÃ©enne sont tendues depuis des annÃ©es. L'UE a accusÃ© Ã plusieurs reprises l'entreprise d'abus de position dominante et de restriction de la concurrence. Cette fois-ci, cependant, le diffÃ©rend pourrait dÃ©passer le simple cadre commercial et affecter la maniÃ¨re mÃªme dont les EuropÃ©ens utilisent Internet. Si le projet est approuvÃ©, Google sera contraint de construire une nouvelle infrastructure de transfert de donnÃ©es d'une ampleur sans prÃ©cÃ©dent dans l'histoire des moteurs de recherche. Les consultations sur le projet sont ouvertes jusqu'Ã dÃ©but mai. Ã€ l'issue de ces consultations, la Commission devrait finaliser le rÃ¨glement et prÃ©senter une dÃ©cision dÃ©finitive d'ici la fin juillet.
La Commission ne souhaite pas se limiter aux seules donnÃ©es de recherche. Le projet prÃ©voit Ã©galement la transmission de donnÃ©es sur les rÃ©sultats consultÃ©s par l'utilisateur, le temps passÃ© sur chaque page et les Ã©ventuels retours ultÃ©rieurs Ã la liste des rÃ©sultats. Le systÃ¨me enregistrerait le dÃ©filement, l'affichage des sections supplÃ©mentaires et l'ordre d'interaction avec le contenu. Les donnÃ©es comprendraient Ã©galement des informations sur la position des liens dans les rÃ©sultats de recherche et l'affichage des publicitÃ©s et des panneaux d'information. Le problÃ¨me, c'est que l'historique de recherche, combinÃ© au comportement de l'utilisateur, permet de crÃ©er un profil numÃ©rique extrÃªmement prÃ©cis. Bruxelles assure que la vie privÃ©e des EuropÃ©ens sera prÃ©servÃ©e. La Commission souligne que les donnÃ©es transfÃ©rÃ©es par Google seront anonymisÃ©es et que les informations permettant d'identifier des personnes physiques seront supprimÃ©es avant d'Ãªtre partagÃ©es. En thÃ©orie, ce systÃ¨me vise uniquement Ã fournir les donnÃ©es statistiques nÃ©cessaires Ã l'amÃ©lioration de la compÃ©titivitÃ© sur le marchÃ© des moteurs de recherche. Le problÃ¨me est que l'histoire d'Internet a maintes fois dÃ©montrÃ© la facilitÃ© avec laquelle des donnÃ©es anonymisÃ©es peuvent Ãªtre combinÃ©es Ã d'autres informations et attribuÃ©es Ã une personne en particulier. Le risque est particuliÃ¨rement Ã©levÃ© dans les recherches, car les utilisateurs posent souvent des questions qu'ils ne poseraient Ã personne d'autre.
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