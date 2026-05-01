Samsung abandonnera le tÃ©lÃ©objectif dans son nouveau modÃ¨le phare.

Samsung Ã©quipe actuellement le Galaxy S26 Ultra de deux tÃ©lÃ©objectifs, dont le moins performant est un module zoom 3x, souvent critiquÃ© pour ses capacitÃ©s photographiques infÃ©rieures Ã celles de ses concurrents. Apple prÃ©voyant d'introduire une ouverture variable sur les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, Samsung pourrait prendre une dÃ©cision radicale et supprimer ce module du Galaxy S27 Ultra. Des sources internes soulignent depuis longtemps la lenteur de la marque Ã moderniser les appareils photo de ses modÃ¨les haut de gamme, et le tÃ©lÃ©objectif 3x est le plus souvent critiquÃ©. Dans sa version actuelle, il utilise un capteur de seulement 10 mÃ©gapixels, tandis que les concurrents chinois proposent dÃ©jÃ des solutions Ã bien plus haute rÃ©solution.
Apple accentue la pression en prÃ©voyant de promouvoir activement cette nouvelle technologie comme un atout majeur. Dans ce contexte, Samsung risque de prendre encore plus de retard dans la course aux smartphones. ParallÃ¨lement, tandis qu'Apple s'efforce de maintenir des prix bas malgrÃ© la pÃ©nurie de mÃ©moire, le gÃ©ant corÃ©en a dÃ©jÃ augmentÃ© les prix de certains appareils. Une autre raison justifiant la possible suppression du tÃ©lÃ©objectif 3x rÃ©side dans sa redondance. Les modÃ¨les haut de gamme de Samsung sont dÃ©jÃ Ã©quipÃ©s d'un capteur principal de 200 mÃ©gapixels, permettant le recadrage et le zoom 3x, avec des performances quasi Ã©quivalentes Ã celles d'un module 10 mÃ©gapixels dÃ©diÃ©. Par consÃ©quent, la suppression du second tÃ©lÃ©objectif apparaÃ®t comme une solution parfaitement logique, sans impact pour les utilisateurs.
Apple accentue la pression en prÃ©voyant de promouvoir activement cette nouvelle technologie comme un atout majeur. Dans ce contexte, Samsung risque de prendre encore plus de retard dans la course aux smartphones. ParallÃ¨lement, tandis qu'Apple s'efforce de maintenir des prix bas malgrÃ© la pÃ©nurie de mÃ©moire, le gÃ©ant corÃ©en a dÃ©jÃ augmentÃ© les prix de certains appareils. Une autre raison justifiant la possible suppression du tÃ©lÃ©objectif 3x rÃ©side dans sa redondance. Les modÃ¨les haut de gamme de Samsung sont dÃ©jÃ Ã©quipÃ©s d'un capteur principal de 200 mÃ©gapixels, permettant le recadrage et le zoom 3x, avec des performances quasi Ã©quivalentes Ã celles d'un module 10 mÃ©gapixels dÃ©diÃ©. Par consÃ©quent, la suppression du second tÃ©lÃ©objectif apparaÃ®t comme une solution parfaitement logique, sans impact pour les utilisateurs.
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