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Les ventes d'iPhone battent Ã  nouveau des records.
PubliÃ© le: 01/05/2026 @ 15:27:33: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleMalgrÃ© des difficultÃ©s d'approvisionnement, le chiffre d'affaires d'Apple liÃ© Ã  l'iPhone a progressÃ© de 22 % ces derniers mois pour atteindre 57 milliards de dollars. Dans une interview accordÃ©e Ã  Reuters, le PDG Tim Cook a dÃ©clarÃ© que la demande d'iPhone Ã©tait Â« extrÃªmement forte Â», mais que l'entreprise peinait actuellement Ã  augmenter rapidement sa production de composants. Lors de la confÃ©rence tÃ©lÃ©phonique sur les rÃ©sultats, il a Ã©galement indiquÃ© que des pÃ©nuries pourraient affecter la gamme Mac, compte tenu de la forte demande persistante. Le chiffre d'affaires total d'Apple pour le deuxiÃ¨me trimestre 2026 s'Ã©lÃ¨ve Ã  111,2 milliards de dollars, ce qui, selon M. Cook, constituerait le meilleur trimestre de mars de l'histoire de l'entreprise. Cette annonce intervient un peu plus d'une semaine aprÃ¨s la dÃ©claration du dÃ©part de Tim Cook de son poste de PDG en septembre.

MalgrÃ© son dÃ©part imminent, Tim Cook animera la WWDC 2026 en juin, oÃ¹ il devrait annoncer de nouvelles fonctionnalitÃ©s, notamment une version plus personnalisÃ©e de Siri basÃ©e sur le modÃ¨le Gemini de Google. Par ailleurs, le mois de mars a Ã©tÃ© chargÃ© pour l'entreprise, avec le lancement du MacBook Neo, un modÃ¨le abordable Ã  partir de 599 dollars, dotÃ© d'un Ã©cran de 13 pouces, d'un processeur A18 Pro et de 8 Go de RAM. L'iPhone 17e, un iPad Air Ã©quipÃ© d'un processeur M4, ainsi que les versions mises Ã  jour des MacBook Air et MacBook Pro ont Ã©galement Ã©tÃ© prÃ©sentÃ©s. Ces nouveaux appareils ont contribuÃ© Ã  porter le chiffre d'affaires de Mac Ã  8,4 milliards de dollars, tandis que les ventes d'iPad ont gÃ©nÃ©rÃ© 6,91 milliards de dollars. Un chiffre honorable, compte tenu de la relative stagnation du marchÃ© de l'Ã©lectronique due au prix exorbitant des puces mÃ©moire.
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