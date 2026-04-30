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Google TV prend désormais en charge Gemini et la vidéo verticale.
Publié le: 30/04/2026 @ 17:31:18: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleGoogle a simplifié l'accès aux vidéos courtes sur les Google TV, éliminant ainsi la nécessité d'ouvrir une application YouTube distincte. Une nouvelle barre « Vidéos courtes pour vous » apparaîtra sur l'écran d'accueil, affichant un flux personnalisé de vidéos courtes. Cette mise à jour devrait être disponible pour les appareils Google TV cet été, bien qu'aucune date précise n'ait été annoncée. Dans un premier temps, le flux proposera des vidéos de YouTube Shorts, mais la prise en charge d'autres plateformes de vidéos verticales, telles que TikTok, devrait être ajoutée ultérieurement. Cette nouvelle fonctionnalité a été introduite en même temps que plusieurs autres mises à jour de Google TV.

Ces nouveautés incluent la prise en charge de modèles génératifs comme Nano Banana pour la création d'images et Veo pour la génération vidéo, accessibles via l'onglet Gemini. L'application Google Photos s'est également enrichie de nouvelles fonctionnalités, telles que la recherche de photos par la voix et une fonction Remix permettant de modifier le style des images, par exemple en les transformant en aquarelles ou en peintures à l'huile. Si beaucoup s'interrogent encore sur l'utilité de tout cela, il est important de noter que les technologies basées sur l'IA sont désormais omniprésentes. Dans de nombreux pays, la télévision demeure la principale source de divertissement, aux côtés des smartphones ; les utilisateurs continueront donc à regarder des vidéos, à créer des images et à souscrire des abonnements payants pour accéder à des contenus toujours plus nombreux et diversifiés.
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