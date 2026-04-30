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Samsung prévoit une crise de la mémoire en 2027
Publié le: 30/04/2026 @ 17:30:52: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielLa pénurie de mémoire vive (RAM), qui fait déjà grimper les prix des appareils allant des smartphones aux consoles de jeux portables, pourrait perdurer. Dans son rapport financier, Samsung Electronics a indiqué qu'une grave pénurie de mémoire, due à la forte demande des centres de données d'intelligence artificielle, persistera l'année prochaine et s'aggravera probablement. Comme l'a souligné Kim Jae-joong, représentant de la division mémoire de l'entreprise, les volumes de production actuels sont nettement inférieurs à la demande. De plus, si l'on se base sur les commandes existantes pour 2027, l'écart entre l'offre et la demande sera encore plus important qu'en 2026.

Ces prévisions corroborent des rapports antérieurs selon lesquels les plus grands fabricants mondiaux de mémoire vive pourraient ne pas être en mesure de répondre à la demande croissante avant 2030. La situation pourrait s'aggraver si Samsung ne parvient pas à un accord avec son syndicat, qui prévoit une grève de 18 jours à partir du 21 mai. C'est assurément un mauvais signe pour le marché de l'électronique grand public : si les puces mémoire deviennent encore plus chères, les smartphones, tablettes, ordinateurs et autres appareils électroniques le deviendront naturellement aussi. Les modules de mémoire vive sont déjà hors de prix, ce qui dissuade nombre d'utilisateurs d'en acheter ou d'en mettre à niveau. Et il semble peu probable que les prix baissent prochainement, du moins pas avant quelques années.
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