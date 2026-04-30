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Les ventes de Xbox sont à nouveau en baisse.
Publié le: 30/04/2026 @ 17:30:26: Par Nic007 Dans "Microsoft"
MicrosoftAujourd'hui, Microsoft a publié son rapport financier pour le troisième trimestre de l'exercice 2026, et les performances de la division Xbox ne reflètent pas encore l'amélioration attendue. Malgré les déclarations optimistes de la nouvelle PDG, Asha Sharma, concernant l'avenir prometteur de Xbox, les chiffres restent décevants : le chiffre d'affaires des consoles a de nouveau chuté de plus de 30 %, tandis que le chiffre d'affaires global de Xbox a reculé de 5 %. Le rapport indique que les revenus liés aux contenus et services Xbox ont diminué de 5 % (ou de 7 % en tenant compte des fluctuations de change) par rapport à un niveau élevé l'an dernier, où les succès des studios internes avaient généré d'excellents résultats. Il s'agit du troisième trimestre consécutif de baisse pour la division jeux vidéo, après les reculs enregistrés au premier trimestre (octobre 2025) et au deuxième trimestre (janvier 2026).

Le recul du segment matériel est particulièrement marqué : pour le deuxième trimestre consécutif, la baisse a dépassé les 30 %. Au premier trimestre, le recul était légèrement moins important, à 29 %, ce qui laisse penser qu’il aurait pu être encore plus important. Dans ce contexte, les activités globales de Microsoft affichent de bonnes performances : son chiffre d’affaires a progressé de 18 % pour atteindre 82,9 milliards de dollars. Cette croissance est principalement due aux domaines liés à l’intelligence artificielle et aux services cloud. Cela illustre clairement le rôle marginal de la Xbox au sein de la structure de l’entreprise, malgré les acquisitions majeures réalisées par Microsoft dans le secteur du jeu vidéo ces dernières années. Cependant, la position de la Xbox devrait s’améliorer à l’avenir si la prochaine génération de consoles rencontre le succès.
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