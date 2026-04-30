Test Pogui (PS5) - Un petit chien et sa petite aventure.

Publié le: 30/04/2026 @ 15:01:44: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Développé par Pufferfish Digital, Pogui est un petit jeu de plateforme 2D à défilement horizontal à l'ambiance résolument académique. Destiné principalement aux néophytes, il doit son succès notamment à l'esthétique colorée et cartoon de son protagoniste et à ses cinq environnements, dont certains, comme le monde des bonbons, rappellent vaguement des classiques intemporels tels que Rayman. Pogui est un jeu très court ; les amateurs de jeux de plateforme pourront le terminer en une demi-heure , ce qui explique en partie son prix très abordable (4,99 €). Quant à l’intrigue, Pogui ne la dévoile qu’au dernier monde, le cinquième. Le jeu nous plonge d’emblée dans l’action avec des niveaux à défilement horizontal assez simples, mais à ne pas sous-estimer, comme nous le verrons dans la section consacrée au gameplay. Concernant le scénario, pour éviter tout spoiler, disons simplement que vous incarnez un petit chien amusant dont le but, de niveau en niveau, est de survivre et de rejoindre son panier sain et sauf pour une sieste bien méritée. Les mondes , très surréalistes , suggèrent la « réalité » des événements, qui n'est toutefois révélée qu'à la fin. On y rencontre même un ennemi inattendu et un léger changement, y compris au niveau du gameplay. Bien sûr, le scénario n'est qu'un prétexte, une simple « présence » presque imperceptible, sans originalité particulière et certainement pas la raison qui nous poussera à vivre l'aventure du chien jusqu'au bout.
Liens
Lire l'article (1 Clics)
Plus d'actualités dans cette catégorie
30-04Jeux VidéosUn brevet de Sony décrit une intelligence artificielle qui apprend le style de jeu et le contre de manière ciblée.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité