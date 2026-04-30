Un brevet de Sony décrit une intelligence artificielle qui apprend le style de jeu et le contre de manière ciblée.

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Un brevet de Sony décrit une intelligence artificielle qui apprend le style de ...
Publié le: 30/04/2026 @ 14:55:39: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosUn nouveau brevet de Sony décrit un système qui adapte dynamiquement le contenu du jeu au comportement du joueur. Cette technologie analyse les styles de jeu individuels, tels que les approches offensives, défensives ou d'esquive, et crée des structures de niveau initiales en fonction de cette analyse. Ces structures sont spécifiquement adaptées aux stratégies privilégiées et conçues pour faciliter la prise en main. Cependant, à mesure que le joueur progresse, le système modifie ses exigences : il s'éloigne progressivement des schémas familiers et le confronte à des situations nécessitant des approches alternatives. Le concept va ainsi au-delà des ajustements de difficulté traditionnels. Au lieu de niveaux fixes, une progression flexible est créée, qui réagit en permanence aux performances. Parallèlement, le système prend en compte le risque de surcharge : si le succès chute significativement ou si la frustration augmente, le jeu revient à une structure plus accessible. Le brevet mentionne également l'utilisation de capteurs et de l'apprentissage automatique pour reconnaître les états émotionnels, ce qui pourrait affiner davantage les ajustements. Cependant, cette fonctionnalité reste optionnelle. Son implémentation et son calendrier restent incertains, car de nombreux brevets ne se concrétisent pas en produits.
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