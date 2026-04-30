Sony confirme une vérification en ligne unique pour les jeux PlayStation numériques

Sony a apporté des précisions concernant une éventuelle restriction des licences de jeux numériques sur PlayStation 4 et 5. Cette clarification faisait suite à des informations faisant état d'un délai de 30 jours pouvant bloquer l'accès aux jeux achetés après une utilisation hors ligne prolongée. Cependant, selon un porte-parole de l'entreprise, une simple vérification en ligne après l'achat suffit. La licence est alors activée définitivement, éliminant ainsi le besoin de connexions Internet ultérieures. Les joueurs peuvent donc utiliser leur contenu sans restriction sur le long terme. Ceci est cohérent avec les tests récents de la communauté, qui indiquent que les licences temporaires se convertissent automatiquement en droits d'accès permanents après une courte période. Le calendrier précis de cette transition reste incertain ; une période liée aux remboursements est actuellement à l'étude.
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