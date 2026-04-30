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AION : Dread Blade est disponible
Publié le: 30/04/2026 @ 14:50:01: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosNC America a annoncé aujourd'hui la sortie de la mise à jour Dread Blade pour son MMORPG AION , disponible dès maintenant sur la plateforme PURPLE de NC. Avec la redoutable classe Dread Blade, quatre nouveaux donjons à conquérir, de nombreuses améliorations de confort de jeu, des cadeaux, des coupons et bien plus encore, la mise à jour Dread Blade , disponible sur les serveurs Classic et Ascend, offre une expérience de jeu riche et variée, gratuitement, aux fans de MMORPG. La classe Lame de l'Effroi est la première véritable classe hybride d' AION , permettant aux joueurs de manier à la fois la magie et les armes, et de maîtriser l'épée Lame de l'Effroi grâce à quatre attaques majeures capables d'anéantir tout type d'ennemi. La Lame de l'Effroi peut infliger des altérations d'état aux ennemis grâce à des attaques physiques, dissiper leurs propres malus et restaurer leurs altérations d'état grâce à des capacités magiques. Elle peut infliger des dégâts à plusieurs ennemis et appliquer des altérations d'état grâce à une large gamme de compétences de zone, contribuant ainsi à assurer le contrôle du champ de bataille. Elle possède également une compétence permettant de se déplacer rapidement vers les cibles à faible santé pour les éliminer instantanément, ce qui la rend très efficace pour gérer les cibles prioritaires lors des combats de groupe. Proposant quatre nouveaux donjons (L'Esprit de Tiamat, L'Épreuve Immortelle, Le Cube Infini et La Frontière de la Lumière et des Ténèbres), deux refontes d'améliorations (suppression des dégradations et enchantement de sécurité) et des bonus spéciaux (le Coupon de démarrage Lame de l'Effroi et le Cadeau de mise à jour Lame de l'Effroi) entre le mardi 28 avril et le mardi 26 mai, cette mise à jour majeure ravira les fans de longue date d'AION pendant des semaines.

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