Victoire pour les employés de Google : Gemini n’alimentera pas les drones militaires.

Google a discrètement pris l'une des décisions les plus controversées de ces derniers mois dans le monde de l'intelligence artificielle. L'entreprise a conclu un nouvel accord avec le département américain de la Défense, donnant au Pentagone accès aux modèles Gemini, même dans des environnements ultra-secrets. Cependant, des informations révélées par les médias américains montrent que, presque simultanément, le géant de Mountain View s'est retiré d'un programme de 100 millions de dollars portant sur des essaims de drones autonomes, suite à la grogne de ses propres employés. Le nouvel accord prévoit que les modèles Gemini pourront être utilisés par le département de la Défense américain pour un large éventail d'applications gouvernementales. D'après les informations disponibles, Google apportera également son concours à l'adaptation de la sécurité et de la configuration des systèmes des modèles aux exigences fédérales. Pour le Pentagone, il s'agit d'une nouvelle étape dans la mise en place d'une infrastructure basée sur l'intelligence artificielle générative. L'administration américaine développe depuis des mois des collaborations avec de grandes entreprises technologiques, cherchant à s'affranchir de la dépendance à un fournisseur unique. Des discussions similaires ont également eu lieu récemment avec OpenAI et xAI, la société d'Elon Musk. L'accord comprenait des dispositions limitant les armes autonomes et la surveillance de masse, mais certains observateurs estiment que sa formulation laisse au gouvernement une marge d'interprétation considérable. C'est ce passage qui a de nouveau suscité l'inquiétude parmi les employés de Google.
Le jour même où les détails de la collaboration avec le Pentagone ont été révélés, des informations ont circulé selon lesquelles Google s'était retiré d'un programme visant à développer un système de contrôle autonome pour drones. Le Pentagone recherchait une entreprise capable de développer une technologie permettant de donner des ordres vocaux à des groupes entiers de drones. Le projet, évalué à 100 millions de dollars, était considéré comme l'une des expériences d'intelligence artificielle militaire les plus importantes des États-Unis. Selon Bloomberg, Google a officiellement invoqué des contraintes budgétaires pour justifier sa décision. Cependant, des sources indiquent que la véritable raison était un examen éthique interne et une opposition croissante des employés. L'entreprise craignait, semble-t-il, que le développement de systèmes pour essaims autonomes n'ouvre la voie à une utilisation de la technologie sans véritable contrôle humain. Les tensions au sein de l'entreprise se sont considérablement exacerbées. Plus de 600 employés auraient signé une lettre adressée directement au PDG, Sundar Pichai. Les auteurs du document réclament la fin de toute collaboration secrète avec l'armée et mettent en garde contre l'utilisation potentielle des technologies Google à des fins contraires aux valeurs affichées par l'entreprise. Ce n'est pas la première révolte de ce genre dans l'histoire de l'entreprise. Il y a quelques années, des milliers d'employés avaient protesté contre la participation de Google au projet Maven, qui utilisait l'intelligence artificielle pour analyser des images prises par des drones militaires. À l'époque, l'entreprise s'était retirée du programme suite à une vague de critiques émanant de ses propres équipes.
L'IA devient le nouveau champ de bataille des géants. Pour les plus grandes entreprises technologiques, collaborer avec l'administration américaine représente non seulement d'énormes gains financiers, mais aussi un enjeu stratégique majeur sur le marché de l'intelligence artificielle. Google s'efforce de maintenir sa position face à Microsoft et OpenAI, qui développent des relations de plus en plus étroites avec le secteur public. Parallèlement, les entreprises doivent se pencher sur la question de l'utilisation, au sein des systèmes militaires, d'outils conçus pour le travail de bureau, la recherche et l'analyse de données. Pour certains employés du secteur technologique, participer au développement de l'IA militaire devient difficile à accepter. Cependant, pour les dirigeants d'entreprise, c'est l'une des voies de développement les plus lucratives.
Le jour même où les détails de la collaboration avec le Pentagone ont été révélés, des informations ont circulé selon lesquelles Google s'était retiré d'un programme visant à développer un système de contrôle autonome pour drones. Le Pentagone recherchait une entreprise capable de développer une technologie permettant de donner des ordres vocaux à des groupes entiers de drones. Le projet, évalué à 100 millions de dollars, était considéré comme l'une des expériences d'intelligence artificielle militaire les plus importantes des États-Unis. Selon Bloomberg, Google a officiellement invoqué des contraintes budgétaires pour justifier sa décision. Cependant, des sources indiquent que la véritable raison était un examen éthique interne et une opposition croissante des employés. L'entreprise craignait, semble-t-il, que le développement de systèmes pour essaims autonomes n'ouvre la voie à une utilisation de la technologie sans véritable contrôle humain. Les tensions au sein de l'entreprise se sont considérablement exacerbées. Plus de 600 employés auraient signé une lettre adressée directement au PDG, Sundar Pichai. Les auteurs du document réclament la fin de toute collaboration secrète avec l'armée et mettent en garde contre l'utilisation potentielle des technologies Google à des fins contraires aux valeurs affichées par l'entreprise. Ce n'est pas la première révolte de ce genre dans l'histoire de l'entreprise. Il y a quelques années, des milliers d'employés avaient protesté contre la participation de Google au projet Maven, qui utilisait l'intelligence artificielle pour analyser des images prises par des drones militaires. À l'époque, l'entreprise s'était retirée du programme suite à une vague de critiques émanant de ses propres équipes.
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