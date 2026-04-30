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La Grèce veut mettre fin à l'anonymat en ligne. Car les internautes sont toxiq...
Publié le: 30/04/2026 @ 14:34:34: Par Nic007 Dans "Internet"
InternetL'anonymat est depuis des années l'un des piliers d'Internet. Pour certains, il est synonyme de liberté d'expression ; pour d'autres, il est devenu un outil d'attaques, de manipulation et de diffusion de fausses informations. Aujourd'hui, la Grèce souhaite s'attaquer précisément à cet aspect du monde numérique. Le gouvernement grec travaille sur des solutions permettant de relier les comptes de réseaux sociaux à la véritable identité de leurs utilisateurs. Les autorités grecques estiment qu'Internet doit renouer avec un débat public plus responsable. Le ministre des Affaires numériques, Dimitris Papastergiou, a déclaré que le pays, considéré comme le berceau de la démocratie, se doit de jouer un rôle majeur dans la construction d'une démocratie numérique moderne, où les utilisateurs ne pourront plus se dissimuler derrière de faux profils. D'après le gouvernement grec, le principal problème auquel sont confrontées les plateformes de médias sociaux modernes réside dans les agressions verbales, le harcèlement et les campagnes de diffamation perpétrés par des individus dissimulant leur identité. À Athènes, des responsables politiques affirment que les profils anonymes sont fréquemment utilisés pour diffuser des menaces et de la désinformation, notamment à l'approche d'événements politiques importants. Les élections nationales prévues pour 2027 se profilent à l'horizon. La campagne politique grecque s'intensifie et les réseaux sociaux deviennent un champ de bataille crucial pour l'opinion publique. Le gouvernement estime que l'absence d'identification des utilisateurs mine la confiance dans le débat public et favorise la prolifération de faux comptes.

Les autorités grecques insistent sur le fait qu'elles n'envisagent pas de supprimer totalement les pseudonymes d'Internet. Les utilisateurs pourront toujours utiliser des pseudonymes, mais chaque nom sera attribué à une personne spécifique. Cela signifie que les plateformes de réseaux sociaux seront tenues de connaître les véritables informations concernant le titulaire du compte et de les communiquer aux autorités compétentes en cas d'infraction. Le gouvernement n'a pas encore fourni de détails techniques. Le ministre Papastergiou a seulement reconnu qu'il existe plusieurs façons de mettre en œuvre ce plan, sans préciser s'il s'agit de vérification de documents, d'intégration aux systèmes étatiques ou de biométrie. Des plateformes comme Facebook, Instagram, TikTok et X pourraient être contraintes de repenser leurs systèmes de connexion et de stockage de données. Ce serait un coup dur pour ces entreprises qui utilisent des milliards de comptes depuis des années, y compris des comptes inactifs ou fictifs. La Grèce n'est pas le premier pays à plaider pour un meilleur contrôle de l'identité en ligne. De nombreux pays européens débattent actuellement de la vérification obligatoire de l'âge et de la restriction d'accès à certains services en ligne pour les mineurs. La pression s'accentue également sur les plateformes pour qu'elles luttent plus efficacement contre les bots et la création massive de faux profils. Ces derniers mois, des idées similaires ont également émergé au Royaume-Uni et dans certains pays de l'Union européenne. On parle de plus en plus de la possible fin progressive de l'ère d'un internet totalement anonyme.

Le projet d'Athènes suscite toutefois une vive controverse. Les organisations de défense de la vie privée mettent en garde contre le risque que l'association obligatoire des comptes à l'identité des utilisateurs n'ouvre la voie à une surveillance de masse. Les critiques soulignent que de tels systèmes pourraient servir non seulement à lutter contre les abus, mais aussi à surveiller les citoyens et à restreindre la liberté d'expression. Les questions relatives à la sécurité des données sont également nombreuses. Si les plateformes se mettent à collecter encore plus d'informations sur les utilisateurs, elles pourraient devenir des cibles plus attrayantes pour les cybercriminels. L'histoire des récentes violations de données montre que même les plus grandes entreprises technologiques ne sont pas toujours en mesure de protéger efficacement les données de leurs clients.
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