Apple modifie ses abonnements à l'App Store. Prix réduit, mais engagement plus long.

Apple introduit un nouveau modèle de facturation mensuelle sur l'App Store, assorti d'un engagement de 12 mois. Les utilisateurs peuvent ainsi payer moins cher en une seule fois, mais sont liés par un contrat annuel. Grâce à un nouveau modèle d'abonnement disponible sur l'App Store, les développeurs peuvent proposer leur service à un prix plus abordable. L'engagement est de 12 mois. Ce modèle est avantageux car il évite le paiement unique et souvent conséquent de frais d'inscription. En revanche, le service est payant annuellement. En théorie, rien ne vous empêche de résilier votre abonnement à tout moment, mais c'est là que le bât blesse : dans ce cas, vous devrez régler vos factures restantes. Vous serez probablement privé de service, mais vous devrez tout de même payer la période de facturation restante. Apple assure que la solution est transparente et affichera le nombre de paiements effectués et ceux restant à payer, ainsi que des rappels concernant la facturation. La nouvelle option d'abonnement sera disponible avec la mise à jour iOS 26.5, et les développeurs peuvent d'ores et déjà préparer leur nouvelle offre. L'objectif de cette option est simple : Apple souhaite inciter les utilisateurs à s'abonner, mais en réalité, il s'agit de les fidéliser à un seul service pendant plus d'un mois.
Cette nouvelle fonctionnalité ne sera pas disponible dans un premier temps aux États-Unis ni à Singapour. L'entreprise n'a fourni aucune explication quant à cette décision, qui intervient dans un contexte de tensions juridiques concernant les règles de fonctionnement de l'App Store et les commissions qu'elle perçoit. Les abonnements sont devenus une source de revenus essentielle pour de nombreuses entreprises dont les produits sont utilisés par des millions de personnes dans le monde. La nouvelle solution vise à augmenter le nombre d'abonnés actifs tout en compliquant la désinscription. Concrètement, s'abonner sera plus simple, mais se désinscrire sans frais sera plus difficile. Les développeurs et les entreprises de contenu numérique seront les principaux bénéficiaires de cette mesure.
Cette nouvelle fonctionnalité ne sera pas disponible dans un premier temps aux États-Unis ni à Singapour. L'entreprise n'a fourni aucune explication quant à cette décision, qui intervient dans un contexte de tensions juridiques concernant les règles de fonctionnement de l'App Store et les commissions qu'elle perçoit. Les abonnements sont devenus une source de revenus essentielle pour de nombreuses entreprises dont les produits sont utilisés par des millions de personnes dans le monde. La nouvelle solution vise à augmenter le nombre d'abonnés actifs tout en compliquant la désinscription. Concrètement, s'abonner sera plus simple, mais se désinscrire sans frais sera plus difficile. Les développeurs et les entreprises de contenu numérique seront les principaux bénéficiaires de cette mesure.
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