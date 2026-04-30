Panne massive de taxis autonomes en Chine. Plus de 100 voitures bloquent les rues.

PubliÃ© le: 30/04/2026 @ 00:12:39: Par Nic007 Dans "Programmation"
Suite Ã une grave panne de la flotte de robotaxis Apollo Go Ã Wuhan, les autoritÃ©s chinoises ont dÃ©cidÃ© de suspendre la dÃ©livrance de nouvelles licences pour les vÃ©hicules autonomes. L'incident s'est produit le 1er avril 2026, lorsque plus de 100 vÃ©hicules autonomes se sont immobilisÃ©s en cours de route, provoquant le chaos aux intersections de la ville. Cette panne Ã©tait due Ã un dysfonctionnement majeur de la plateforme cloud Baidu, qui gÃ©rait la communication entre les vÃ©hicules et le systÃ¨me de rÃ©partition. De nombreux passagers se sont retrouvÃ©s bloquÃ©s dans leurs vÃ©hicules, et la circulation Ã Wuhan a Ã©tÃ© paralysÃ©e par un embouteillage qui a durÃ© plusieurs heures. En rÃ©action Ã cet incident, le PDG de Baidu, Robin Li, a qualifiÃ© la panne d'Â« inacceptable Â» et a immÃ©diatement ordonnÃ© un audit technique de l'infrastructure cloud responsable des vÃ©hicules autonomes. En consÃ©quence, l'action Baidu a chutÃ© de 6,2 %, et des concurrents tels que Pony.ai et WeRide ont Ã©galement enregistrÃ© des pertes, signe d'une perte de confiance croissante dans la technologie autonome, qui a dÃ©jÃ connu ses premiers problÃ¨mes de sÃ©curitÃ©. L'incident de Wuhan a modifiÃ© l'approche des autoritÃ©s chinoises concernant le dÃ©veloppement des vÃ©hicules autonomes. Le ministÃ¨re chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information a annoncÃ© la suspension, jusqu'Ã nouvel ordre, de la dÃ©livrance de nouvelles licences pour les taxis autonomes. Cette dÃ©cision signifie que les entreprises du secteur ne peuvent plus ajouter de nouveaux vÃ©hicules Ã leurs flottes ni lancer de nouveaux programmes pilotes dans d'autres villes. Elles doivent procÃ©der Ã une auto-Ã©valuation approfondie de la sÃ©curitÃ© de leurs systÃ¨mes avant de reprendre toute expansion. Le gel des licences n'a pas encore de date de fin, mais pour Baidu, qui a investi des milliards dans le dÃ©veloppement d'Apollo Go, cela signifie l'arrÃªt dÃ©finitif du projet. Tant que de nouvelles exigences de sÃ©curitÃ© et des systÃ¨mes de secours ne seront pas mis en place, la situation pourrait avoir de graves consÃ©quences pour l'avenir des taxis autonomes en Chine.
https://xcancel.com/7NewsAustralia/status/2039613960261898527
Les autoritÃ©s chinoises ont annoncÃ© qu'une nouvelle rÃ©glementation, applicable Ã compter du 1er juillet 2027, obligera les constructeurs de vÃ©hicules autonomes Ã Ã©quiper leurs vÃ©hicules de dispositifs de sÃ©curitÃ© en cas de perte de connexion au cloud. ConcrÃ¨tement, cela signifie que les vÃ©hicules devront Ãªtre capables de terminer leur trajet ou de retourner Ã leur emplacement de stationnement de maniÃ¨re autonome en cas d'interruption de la communication avec le systÃ¨me de gestion central. Par ailleurs, l'installation d'une boÃ®te noire (DSSAD) enregistrant les donnÃ©es relatives Ã chaque incident et panne sera Ã©galement obligatoire. Ces nouvelles exigences instaurent une norme de sÃ©curitÃ© inÃ©dite pour le secteur, et les entreprises dÃ©veloppant des vÃ©hicules autonomes basÃ©s sur le cloud devront s'y conformer sous peine d'interdiction d'exploitation et de retrait de licence. Il s'agit d'un pas vers une approche plus prÃ©ventive de la gestion des nouvelles technologies, anticipant des rÃ©glementations similaires ailleurs dans le monde. L'incident de Wuhan rappelle une situation survenue en 2023, lorsque la sociÃ©tÃ© amÃ©ricaine Cruise avait Ã©galement rencontrÃ© de graves problÃ¨mes avec ses vÃ©hicules autonomes. Suite Ã la panne de San Francisco, les autoritÃ©s amÃ©ricaines ont elles aussi dÃ©cidÃ© d'adopter une approche plus restrictive vis-Ã -vis des technologies autonomes. Ã€ l'instar des Ã‰tats-Unis, les autoritÃ©s chinoises commencent Ã privilÃ©gier la redondance et la sÃ©curitÃ© des systÃ¨mes au niveau du vÃ©hicule, et non plus seulement les services cloud externes. Cela pourrait indiquer que les vÃ©hicules autonomes basÃ©s sur le cloud, malgrÃ© leurs performances prometteuses, devront faire l'objet de tests rigoureux et d'amÃ©liorations de leur fiabilitÃ© avant de pouvoir Ãªtre largement utilisÃ©s sur les routes publiques. L'avenir de ces vÃ©hicules en Chine, et plus largement dans le monde, repose sur la mise en Å“uvre de mÃ©canismes de protection robustes contre les dÃ©faillances imprÃ©vues.
https://xcancel.com/7NewsAustralia/status/2039613960261898527
Les autoritÃ©s chinoises ont annoncÃ© qu'une nouvelle rÃ©glementation, applicable Ã compter du 1er juillet 2027, obligera les constructeurs de vÃ©hicules autonomes Ã Ã©quiper leurs vÃ©hicules de dispositifs de sÃ©curitÃ© en cas de perte de connexion au cloud. ConcrÃ¨tement, cela signifie que les vÃ©hicules devront Ãªtre capables de terminer leur trajet ou de retourner Ã leur emplacement de stationnement de maniÃ¨re autonome en cas d'interruption de la communication avec le systÃ¨me de gestion central. Par ailleurs, l'installation d'une boÃ®te noire (DSSAD) enregistrant les donnÃ©es relatives Ã chaque incident et panne sera Ã©galement obligatoire. Ces nouvelles exigences instaurent une norme de sÃ©curitÃ© inÃ©dite pour le secteur, et les entreprises dÃ©veloppant des vÃ©hicules autonomes basÃ©s sur le cloud devront s'y conformer sous peine d'interdiction d'exploitation et de retrait de licence. Il s'agit d'un pas vers une approche plus prÃ©ventive de la gestion des nouvelles technologies, anticipant des rÃ©glementations similaires ailleurs dans le monde. L'incident de Wuhan rappelle une situation survenue en 2023, lorsque la sociÃ©tÃ© amÃ©ricaine Cruise avait Ã©galement rencontrÃ© de graves problÃ¨mes avec ses vÃ©hicules autonomes. Suite Ã la panne de San Francisco, les autoritÃ©s amÃ©ricaines ont elles aussi dÃ©cidÃ© d'adopter une approche plus restrictive vis-Ã -vis des technologies autonomes. Ã€ l'instar des Ã‰tats-Unis, les autoritÃ©s chinoises commencent Ã privilÃ©gier la redondance et la sÃ©curitÃ© des systÃ¨mes au niveau du vÃ©hicule, et non plus seulement les services cloud externes. Cela pourrait indiquer que les vÃ©hicules autonomes basÃ©s sur le cloud, malgrÃ© leurs performances prometteuses, devront faire l'objet de tests rigoureux et d'amÃ©liorations de leur fiabilitÃ© avant de pouvoir Ãªtre largement utilisÃ©s sur les routes publiques. L'avenir de ces vÃ©hicules en Chine, et plus largement dans le monde, repose sur la mise en Å“uvre de mÃ©canismes de protection robustes contre les dÃ©faillances imprÃ©vues.
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