Le Royaume-Uni va restreindre l'accès à Internet. L'opinion publique n'a aucune importance.

Le gouvernement britannique a annoncé son intention d'instaurer des restrictions obligatoires d'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Cette décision, prise malgré les consultations publiques en cours, aura un impact considérable sur les jeunes Britanniques qui utilisent des plateformes comme Facebook, Instagram, Twitter et TikTok. La ministre de l'Éducation, Olivia Bailey, a souligné que le système actuel n'est plus suffisant et qu'il est temps de changer. Après quatre tentatives consécutives de la Chambre des Lords pour interdire l'accès à Internet, le gouvernement a opté pour un compromis, annonçant des restrictions plus strictes concernant l'utilisation d'Internet par les enfants. Alors que la consultation publique, qui doit se terminer le 26 mai, est toujours en cours, le gouvernement a assuré que, quels que soient les résultats, des restrictions seront mises en place. Le ministre Bailey a déclaré que « le statu quo ne peut pas durer indéfiniment », ajoutant qu'aucune forme de restriction n'est exclue. Si les détails font encore l'objet de consultations, diverses mesures sont à l'étude, notamment des couvre-feux pour les jeunes et des restrictions d'accès à certains sites web. Des mécanismes de vérification de l'âge, visant à limiter l'accès des mineurs aux réseaux sociaux, seront également sans aucun doute à l'ordre du jour. Le gouvernement précise que la consultation ne portera pas sur une interdiction, mais plutôt sur les modalités de mise en œuvre de ces changements. Le ministre Bailey a confirmé que l'objectif n'est pas de bloquer complètement l'accès aux réseaux sociaux, mais de créer un environnement plus durable et plus sûr pour les jeunes internautes.
Cependant, l'orientation prise par le gouvernement ne fait pas l'unanimité. Des défenseurs de la vie privée s'inquiètent du fait que la vérification obligatoire de l'âge puisse porter atteinte à la vie privée de l'ensemble de la société. Silkie Carlo, directrice de Big Brother Watch, a souligné les risques liés à la mise en place de systèmes de vérification d'identité en ligne. Au lieu de protéger les enfants, de telles solutions pourraient conduire à une surveillance généralisée de la société, notamment en ce qui concerne les méthodes de vérification biométriques. Elle a fait remarquer que ces technologies, bien que présentées comme sécurisées, sont souvent imprécises et peuvent entraîner des identifications erronées, conduisant ainsi à la collecte inutile de données sensibles. Carlo a également fait remarquer que l'introduction de telles restrictions pourrait rendre encore plus difficile pour les parents et les écoles la gestion de l'utilisation des médias sociaux par les enfants, et que la situation appelle à une approche plus équilibrée de l'éducation numérique plutôt qu'à des restrictions drastiques.
Les représentants du gouvernement insistent toutefois sur le fait que l'objectif principal de ces mesures est de protéger les jeunes des dangers liés à un usage excessif des réseaux sociaux. Bien que les consultations n'aient pas abordé directement la question d'une interdiction ou non, nombreux sont ceux qui estiment que les jeunes générations ont besoin d'une meilleure protection contre l'influence des plateformes en ligne. Par ailleurs, beaucoup affirment que l'essentiel est d'éduquer les enfants et les jeunes à une utilisation responsable d'Internet, plutôt que de les empêcher d'accéder aux réseaux sociaux. Le Royaume-Uni, s'inspirant des solutions mises en œuvre en Australie et dans d'autres pays, s'interroge sur le rôle de l'État : doit-il contrôler l'accès à l'espace numérique ou, au contraire, soutenir les familles et les établissements scolaires dans l'éducation des jeunes à un usage responsable des nouvelles technologies ? Quoi qu'il en soit, la décision du gouvernement est déjà prise, que les citoyens y soient favorables ou non.
Cependant, l'orientation prise par le gouvernement ne fait pas l'unanimité. Des défenseurs de la vie privée s'inquiètent du fait que la vérification obligatoire de l'âge puisse porter atteinte à la vie privée de l'ensemble de la société. Silkie Carlo, directrice de Big Brother Watch, a souligné les risques liés à la mise en place de systèmes de vérification d'identité en ligne. Au lieu de protéger les enfants, de telles solutions pourraient conduire à une surveillance généralisée de la société, notamment en ce qui concerne les méthodes de vérification biométriques. Elle a fait remarquer que ces technologies, bien que présentées comme sécurisées, sont souvent imprécises et peuvent entraîner des identifications erronées, conduisant ainsi à la collecte inutile de données sensibles. Carlo a également fait remarquer que l'introduction de telles restrictions pourrait rendre encore plus difficile pour les parents et les écoles la gestion de l'utilisation des médias sociaux par les enfants, et que la situation appelle à une approche plus équilibrée de l'éducation numérique plutôt qu'à des restrictions drastiques.
Les représentants du gouvernement insistent toutefois sur le fait que l'objectif principal de ces mesures est de protéger les jeunes des dangers liés à un usage excessif des réseaux sociaux. Bien que les consultations n'aient pas abordé directement la question d'une interdiction ou non, nombreux sont ceux qui estiment que les jeunes générations ont besoin d'une meilleure protection contre l'influence des plateformes en ligne. Par ailleurs, beaucoup affirment que l'essentiel est d'éduquer les enfants et les jeunes à une utilisation responsable d'Internet, plutôt que de les empêcher d'accéder aux réseaux sociaux. Le Royaume-Uni, s'inspirant des solutions mises en œuvre en Australie et dans d'autres pays, s'interroge sur le rôle de l'État : doit-il contrôler l'accès à l'espace numérique ou, au contraire, soutenir les familles et les établissements scolaires dans l'éducation des jeunes à un usage responsable des nouvelles technologies ? Quoi qu'il en soit, la décision du gouvernement est déjà prise, que les citoyens y soient favorables ou non.
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