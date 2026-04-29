MotoGP 26 est disponible sur PS5, Xbox Series, PC, Switch et Switch 2

PubliÃ© le: 29/04/2026 @ 19:16:41: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
Milestone et MotoGP Sports Entertainment Group annoncent la sortie de MotoGP26, le tout dernier opus de la cÃ©lÃ¨bre franchise. Incluant l'intÃ©gralitÃ© du calendrier de la saison 2026, le titre combine un modÃ¨le de maniabilitÃ© repensÃ©, un systÃ¨me dynamique de notes des pilotes, ainsi que des mÃ©caniques de gestion de carriÃ¨re plus approfondis, le tout permettant une expÃ©rience de jeu plus immersive et plus authentique. MotoGP 26 redÃ©finit sa physique grÃ¢ce Ã un systÃ¨me de maniabilitÃ© axÃ© sur le pilote, oÃ¹ le contrÃ´le est Ã©troitement liÃ© Ã la faÃ§on dont les joueurs dÃ©placent et positionnent le pilote sur la moto. Les mouvements du corps et les transferts de poids ont davantage dâ€™impact sur la stabilitÃ©, les virages et le freinage, offrant ainsi une expÃ©rience de pilotage plus naturelle et plus rÃ©active. Cette approche s'accompagne de nouvelles animations de pilote, et modifie ainsi les sensations de jeu tout en permettant davantage de prÃ©cision au niveau des contrÃ´les. Elle permet Ã©galement plus dâ€™amplitude au niveau des mouvements, tant en mode Pro qu'en mode Arcade. Tout au long de la saison, le systÃ¨me Â« Dynamic Rider Ratings Â» offre aux joueurs un aperÃ§u du paysage compÃ©titif, grÃ¢ce Ã des notes basÃ©es sur les vÃ©ritables performances. Pour la premiÃ¨re fois, les compÃ©tences des pilotes se reflÃ¨tent dans une note globale calculÃ©e Ã partir de quatre critÃ¨res : le contre-la-montre, le rythme de course, les duels et la rÃ©gularitÃ©. Ce systÃ¨me permet de renforcer l'immersion et dâ€™offrir une reprÃ©sentation plus authentique des rapports de forces prÃ©sents au dÃ©part dâ€™une course.
En dehors de la piste, le mode CarriÃ¨re Ã©volue vers une expÃ©rience plus dynamique et axÃ©e sur la prise de dÃ©cision. Un nouveau paddock 3D permet aux joueurs de gÃ©rer les aspects clÃ©s de leur progression lors des incontournables week-ends de course. Les interactions avec les mÃ©dias jouent dÃ©sormais un rÃ´le plus important : les confÃ©rences de presse du jeudi permettent aux joueurs dâ€™Ã©changer avec les journalistes pour fixer des objectifs, dâ€™Ã©valuer leurs adversaires et de faire des choix susceptibles dâ€™influencer leur rÃ©putation et leurs opportunitÃ©s Ã venir. Un manager personnel aide Ã©galement les joueurs Ã mener les nÃ©gociations de contrat, Ã coordonner les relations avec les Ã©quipes et les constructeurs, et Ã faire le bon choix sur le marchÃ© des transferts, ce qui peut parfois changer le cours de leur histoire. De plus, en rÃ©ponse Ã une demande de longue date de la communautÃ©, MotoGPâ„¢26 permet aux fans de se glisser dans la peau dâ€™un vÃ©ritable hÃ©ros du MotoGP et de rÃ©Ã©crire son hÃ©ritage ! Il sera dÃ©sormais possible de dÃ©buter comme rookie en Moto3 et de se frayer un chemin vers le sommet Ã travers de nombreux scÃ©narios. AprÃ¨s l'intensitÃ© des courses de championnat, MotoGP26 enrichit son mode Race Off avec l'ajout de Canterbury Park, un nouveau circuit britannique qui vient s'ajouter Ã Borgo Caselle et Mont Lagard, ainsi que de nouvelles Ã©preuves sur motos de sÃ©rie. Ces compÃ©titions mono-marques rÃ©uniront des pilotes des catÃ©gories Moto3, Moto2 et MotoGP, offrant de nouvelles occasions de s'entraÃ®ner sur des motos de route de 1 000 cmÂ³ et Ã©largissant encore la gamme de disciplines aux cÃ´tÃ©s du Motard, du Flat Track et des Minibikes.
Ã€ noter que les nouveaux packs de cartes Ã collectionner rÃ©compenseront la progression tant dans le mode CarriÃ¨re qu'en dehors. En terminant des Ã©preuves, il sera possible de dÃ©bloquer plus de 100 cartes plus ou moins rares mettant en vedette des pilotes et des circuits, y compris des illustrations exclusives de la cÃ©lÃ¨bre artiste japonaise Ranka Fujiwara. Le mode multijoueur a Ã©galement Ã©tÃ© enrichi : du cross-play*, un matchmaking amÃ©liorÃ© et des grilles de dÃ©part pouvant accueillir jusqu'Ã 22 joueurs (12 sur Switch 1&2) viennent dynamiser lâ€™expÃ©rience en ligne. Le mode Ã©cran partagÃ© fait son retour pour les courses en local, tandis que les outils dâ€™Ã©dition permettent aux joueurs de personnaliser leurs casques, leurs numÃ©ros et leurs combinaisons, mais aussi de les partager (sauf sur les Switch) avec la communautÃ©. Le design le plus original sera rÃ©compensÃ© dans le cadre du nouveau concours de conception de casques MotoGPâ„¢2026, et le gagnant verra son design rÃ©alisÃ© et portÃ© par un pilote de MotoGP lors d'un week-end de course officiel.
En dehors de la piste, le mode CarriÃ¨re Ã©volue vers une expÃ©rience plus dynamique et axÃ©e sur la prise de dÃ©cision. Un nouveau paddock 3D permet aux joueurs de gÃ©rer les aspects clÃ©s de leur progression lors des incontournables week-ends de course. Les interactions avec les mÃ©dias jouent dÃ©sormais un rÃ´le plus important : les confÃ©rences de presse du jeudi permettent aux joueurs dâ€™Ã©changer avec les journalistes pour fixer des objectifs, dâ€™Ã©valuer leurs adversaires et de faire des choix susceptibles dâ€™influencer leur rÃ©putation et leurs opportunitÃ©s Ã venir. Un manager personnel aide Ã©galement les joueurs Ã mener les nÃ©gociations de contrat, Ã coordonner les relations avec les Ã©quipes et les constructeurs, et Ã faire le bon choix sur le marchÃ© des transferts, ce qui peut parfois changer le cours de leur histoire. De plus, en rÃ©ponse Ã une demande de longue date de la communautÃ©, MotoGPâ„¢26 permet aux fans de se glisser dans la peau dâ€™un vÃ©ritable hÃ©ros du MotoGP et de rÃ©Ã©crire son hÃ©ritage ! Il sera dÃ©sormais possible de dÃ©buter comme rookie en Moto3 et de se frayer un chemin vers le sommet Ã travers de nombreux scÃ©narios. AprÃ¨s l'intensitÃ© des courses de championnat, MotoGP26 enrichit son mode Race Off avec l'ajout de Canterbury Park, un nouveau circuit britannique qui vient s'ajouter Ã Borgo Caselle et Mont Lagard, ainsi que de nouvelles Ã©preuves sur motos de sÃ©rie. Ces compÃ©titions mono-marques rÃ©uniront des pilotes des catÃ©gories Moto3, Moto2 et MotoGP, offrant de nouvelles occasions de s'entraÃ®ner sur des motos de route de 1 000 cmÂ³ et Ã©largissant encore la gamme de disciplines aux cÃ´tÃ©s du Motard, du Flat Track et des Minibikes.
Ã€ noter que les nouveaux packs de cartes Ã collectionner rÃ©compenseront la progression tant dans le mode CarriÃ¨re qu'en dehors. En terminant des Ã©preuves, il sera possible de dÃ©bloquer plus de 100 cartes plus ou moins rares mettant en vedette des pilotes et des circuits, y compris des illustrations exclusives de la cÃ©lÃ¨bre artiste japonaise Ranka Fujiwara. Le mode multijoueur a Ã©galement Ã©tÃ© enrichi : du cross-play*, un matchmaking amÃ©liorÃ© et des grilles de dÃ©part pouvant accueillir jusqu'Ã 22 joueurs (12 sur Switch 1&2) viennent dynamiser lâ€™expÃ©rience en ligne. Le mode Ã©cran partagÃ© fait son retour pour les courses en local, tandis que les outils dâ€™Ã©dition permettent aux joueurs de personnaliser leurs casques, leurs numÃ©ros et leurs combinaisons, mais aussi de les partager (sauf sur les Switch) avec la communautÃ©. Le design le plus original sera rÃ©compensÃ© dans le cadre du nouveau concours de conception de casques MotoGPâ„¢2026, et le gagnant verra son design rÃ©alisÃ© et portÃ© par un pilote de MotoGP lors d'un week-end de course officiel.
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