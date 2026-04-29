 Se connecter 
 Se connecter 
        
Un passionné a percé le secret du nouveau système de DRM de la PlayStation 5.
Publié le: 29/04/2026 @ 19:07:48: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesDes informations ont récemment fait surface concernant le nouveau système de gestion des droits numériques (DRM) de Sony pour la PlayStation 5, que la société semble avoir mis en place sans annonce officielle. Selon les premiers rapports, les détenteurs de jeux numériques devraient se connecter à Internet tous les 30 jours pour vérifier leur licence, sous peine de voir l'accès aux jeux bloqué jusqu'à leur prochaine connexion. Cependant, de nouvelles recherches menées par l'utilisateur andshrew du forum ResetEra suggèrent que la situation est peut-être plus complexe. D'après les données publiées, la vérification obligatoire de la licence en ligne ne serait requise que pendant les 14 premiers jours suivant l'achat. Cette mesure vise probablement à lutter contre les fraudes consistant à acheter un jeu, demander un remboursement, puis tenter de continuer à jouer hors ligne en exploitant des failles de sécurité.

Sony n'a pas encore communiqué officiellement sur la situation, ce qui laisse place à la spéculation. L'auteur de l'étude a comparé deux exemplaires du même jeu, achetés sur des comptes PSN différents : l'un avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles, l'autre après. D'après ses données, Sony délivre désormais une licence temporaire de 30 jours, puis la remplace par une licence permanente au bout de 14 jours, à l'expiration du délai de remboursement. Cela signifie qu'après une vérification unique auprès des serveurs DRM, les restrictions de jeu hors ligne devraient disparaître à la fin de cette période, comme c'est généralement le cas sur consoles. Toutefois, l'absence de toute mention de ce système DRM sur le site web de Sony est inquiétante.
MotoGP 26 est disponible sur PS5, Xbox S... »« Linux a été lancé sur PlayStation 5
Plus d'actualités dans cette catégorie
 29-04ConsolesLinux a été lancé sur PlayStation 5
 28-04ConsolesLa PlayStation 5 a reçu une mise à jour majeure – vous n'allez pas l'aimer.
 28-04ConsolesLe Steam Deck 2 n'est pas pour demain mais Valve travaille d'arrache-pied dessus.
 27-04ConsolesLa manette Steam devrait coûter 99 dollars américains.
 23-04ConsolesUK : La vérification de l'âge sur PlayStation ne fonctionne visiblement pas. Le système a planté au démarrage.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Internet29-04
Le Royaume-Uni va restreindre l'accès à Internet. L'opinion publique n'a aucune importance.
 Jeux Vidéos29-04
MotoGP 26 est disponible sur PS5, Xbox Series, PC, Switch et Switch 2
 Consoles29-04
Un passionné a percé le secret du nouveau système de DRM de la PlayStation 5.
 Consoles29-04
Linux a été lancé sur PlayStation 5
 Matériel29-04
Les ordinateurs portables sans port USB-C appartiendront bientôt au passé.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page