Un passionné a percé le secret du nouveau système de DRM de la PlayStation 5.

Des informations ont récemment fait surface concernant le nouveau système de gestion des droits numériques (DRM) de Sony pour la PlayStation 5, que la société semble avoir mis en place sans annonce officielle. Selon les premiers rapports, les détenteurs de jeux numériques devraient se connecter à Internet tous les 30 jours pour vérifier leur licence, sous peine de voir l'accès aux jeux bloqué jusqu'à leur prochaine connexion. Cependant, de nouvelles recherches menées par l'utilisateur andshrew du forum ResetEra suggèrent que la situation est peut-être plus complexe. D'après les données publiées, la vérification obligatoire de la licence en ligne ne serait requise que pendant les 14 premiers jours suivant l'achat. Cette mesure vise probablement à lutter contre les fraudes consistant à acheter un jeu, demander un remboursement, puis tenter de continuer à jouer hors ligne en exploitant des failles de sécurité.
Sony n'a pas encore communiqué officiellement sur la situation, ce qui laisse place à la spéculation. L'auteur de l'étude a comparé deux exemplaires du même jeu, achetés sur des comptes PSN différents : l'un avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles, l'autre après. D'après ses données, Sony délivre désormais une licence temporaire de 30 jours, puis la remplace par une licence permanente au bout de 14 jours, à l'expiration du délai de remboursement. Cela signifie qu'après une vérification unique auprès des serveurs DRM, les restrictions de jeu hors ligne devraient disparaître à la fin de cette période, comme c'est généralement le cas sur consoles. Toutefois, l'absence de toute mention de ce système DRM sur le site web de Sony est inquiétante.
Sony n'a pas encore communiqué officiellement sur la situation, ce qui laisse place à la spéculation. L'auteur de l'étude a comparé deux exemplaires du même jeu, achetés sur des comptes PSN différents : l'un avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles, l'autre après. D'après ses données, Sony délivre désormais une licence temporaire de 30 jours, puis la remplace par une licence permanente au bout de 14 jours, à l'expiration du délai de remboursement. Cela signifie qu'après une vérification unique auprès des serveurs DRM, les restrictions de jeu hors ligne devraient disparaître à la fin de cette période, comme c'est généralement le cas sur consoles. Toutefois, l'absence de toute mention de ce système DRM sur le site web de Sony est inquiétante.
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