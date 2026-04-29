Linux a été lancé sur PlayStation 5

Suite à la récente controverse autour du nouveau système de protection DRM de Sony, le développeur Andy Nguyen, qui avait déjà démontré le fonctionnement d'un système d'exploitation Linux complet sur PlayStation 5, a publié officiellement les instructions et les étapes nécessaires à l'installation de ce système d'exploitation open source sur la console Sony. Le hack requiert une PS5 à lecteur de disque avec les versions de firmware 3.00, 3.10, 3.20, 3.21, ainsi que 4.00, 4.02, 4.03, 4.50 et 4.51. La prise en charge des disques M.2 est actuellement disponible uniquement pour les versions de firmware 4.xx. Il semblerait qu'il existe des méthodes pour revenir à des versions compatibles, mais elles ne sont pas toujours stables. Après avoir suivi toutes les étapes du hack, chargé le payload requis et redémarré la console, l'utilisateur obtient un système Ubuntu 26.04 Resolute Raccoon complet avec le noyau Linux 7.
L'installation de Linux sur PlayStation 5 s'avère très fonctionnelle. Les utilisateurs peuvent configurer la mémoire vidéo, contrôler les ventilateurs et activer le mode Boost, le tout via le terminal ou des fichiers texte. Cependant, le projet est encore en développement. Par exemple, la connexion sans fil peut nécessiter un redémarrage manuel de la carte Wi-Fi, et les manettes DualSense ne fonctionnent pas encore avec la carte intégrée, même si elles sont compatibles avec une carte externe. Le taux de rafraîchissement est limité à 60 Hz en résolutions 1080p, 1440p et 4K, mais la prise en charge du 120 Hz pourrait être ajoutée ultérieurement. Le principal inconvénient est qu'il s'agit d'une modification logicielle : redémarrer la PS5 en mode Linux réinitialise le système.
L'installation de Linux sur PlayStation 5 s'avère très fonctionnelle. Les utilisateurs peuvent configurer la mémoire vidéo, contrôler les ventilateurs et activer le mode Boost, le tout via le terminal ou des fichiers texte. Cependant, le projet est encore en développement. Par exemple, la connexion sans fil peut nécessiter un redémarrage manuel de la carte Wi-Fi, et les manettes DualSense ne fonctionnent pas encore avec la carte intégrée, même si elles sont compatibles avec une carte externe. Le taux de rafraîchissement est limité à 60 Hz en résolutions 1080p, 1440p et 4K, mais la prise en charge du 120 Hz pourrait être ajoutée ultérieurement. Le principal inconvénient est qu'il s'agit d'une modification logicielle : redémarrer la PS5 en mode Linux réinitialise le système.
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