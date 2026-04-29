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Les ordinateurs portables sans port USB-C appartiendront bientôt au passé.
Publié le: 29/04/2026 @ 19:03:38: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielL'Union européenne a officiellement instauré une nouvelle réglementation concernant la vente d'ordinateurs portables d'une puissance maximale de 100 W : ces appareils doivent désormais être équipés d'un port USB Type-C pour la recharge. Cette mesure, entrée en vigueur le 28 avril, s'inscrit dans la stratégie de la Commission européenne visant à réduire les déchets électroniques. Après l'adoption de normes uniformes pour les smartphones, la plupart des nouveaux appareils sont désormais livrés avec un port USB Type-C, remplaçant ainsi la multitude de connecteurs différents qui généraient auparavant une quantité importante de déchets électroniques. L'UE étend désormais cette initiative aux ordinateurs portables, car ce segment de marché contribue lui aussi de manière significative à ce problème.

Il existe toutefois des exceptions. La norme USB Type-C Power Delivery peut fournir jusqu'à 240 W via un seul port, mais les ordinateurs portables de jeu nécessitent souvent une puissance supérieure ou utilisent des méthodes d'alimentation différentes. Par conséquent, les modèles consommant plus de 100 W peuvent continuer à utiliser les connecteurs d'alimentation CC ronds classiques. Cependant, tous les nouveaux ordinateurs portables d'une puissance de 100 W ou moins doivent utiliser l'USB Type-C comme port de charge principal. La vente d'ordinateurs portables neufs ne répondant pas à ces exigences est interdite dans l'Union européenne, et ce, dès maintenant. Cette restriction ne concerne toutefois que les appareils neufs ; elle ne s'applique pas au marché de l'occasion. Les fabricants sont autorisés à intégrer d'autres méthodes de charge en plus de l'USB Type-C, ce qui est un point important.
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