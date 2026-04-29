Intel veut surpasser AMD dans le domaine du jeu vidéo, mais pas avec une nouvelle puce.

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Intel veut surpasser AMD dans le domaine du jeu vidéo, mais pas avec une nouvel...
Publié le: 29/04/2026 @ 14:49:18: Par Nic007 Dans "Intel"
IntelLa rivalité entre Intel et AMD alimente le marché des processeurs pour jeux vidéo depuis des années, mais de récentes déclarations de représentants d'Intel indiquent que l'entreprise entend prendre une direction radicalement différente. Au lieu de répondre au succès des puces 3D V-Cache d'AMD uniquement par une couche de cache supplémentaire, Intel mise de plus en plus sur le logiciel. D'après l'entreprise, l'optimisation intelligente sera la clé pour reprendre la tête du marché des PC de jeu. C'est surprenant, car depuis des années, la course aux performances se joue principalement sur le nombre de cœurs, la fréquence d'horloge et la capacité du cache. Robert Hallock, d'Intel, a souligné que les utilisateurs d'ordinateurs surestiment souvent l'importance des seuls paramètres matériels. Il estime que même le processeur le plus performant ne peut exploiter pleinement son potentiel sans un logiciel adapté. C'est pourquoi l'entreprise entend investir dans des outils qui améliorent les performances des jeux au niveau du code. Intel affirme que les productions modernes utilisent de plus en plus des solutions où les performances dépendent non seulement de la puissance brute du processeur, mais aussi de la gestion des tâches et de la communication entre les cœurs. Concrètement, cela signifie que la course aux images par seconde pourrait se déplacer des laboratoires de conception de semi-conducteurs aux équipes créant des algorithmes qui contrôlent le fonctionnement des systèmes.



Ces dernières années, AMD a gagné en popularité auprès des joueurs grâce à ses processeurs X3D, qui utilisent une couche de cache supplémentaire. Cette conception améliore considérablement les performances dans de nombreux jeux, notamment ceux où un accès rapide aux données est crucial. Intel ne compte pas ignorer cette tendance, mais indique également que la mémoire cache seule ne suffira pas à remporter la prochaine génération de matériel. L'entreprise estime que l'optimisation du flux de données et la réduction de la latence système jouent un rôle de plus en plus important dans les processeurs modernes. Cette approche pourrait représenter un changement de philosophie, où le processeur n'est plus seulement plus rapide sur le papier, mais aussi plus attentif aux performances d'un jeu particulier. L'un des piliers de cette nouvelle stratégie est l'outil d'optimisation binaire développé par Intel. L'entreprise affirme que cette solution peut améliorer les performances de certains jeux de plusieurs dizaines de pour cent sans nécessiter de changement de processeur. Les joueurs connaissent bien les pilotes et les mises à jour censés améliorer l'expérience de jeu, mais ces améliorations se traduisent rarement par des changements significatifs. Intel, en revanche, soutient qu'il s'agit cette fois d'une intervention bien plus profonde dans la manière dont le processeur exécute les instructions. Si l'entreprise tient ses promesses, les utilisateurs pourraient constater des gains de performance non pas en achetant une nouvelle puce, mais simplement en mettant à jour le logiciel.
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