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Test Pokémon Pokopia (Nintendo Switch 2) - Un épisode cozy et créatif
Publié le: 29/04/2026 @ 14:46:40: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosLa marque Pokémon n'a jamais hésité à proposer des scénarios plus matures ou sombres, tout en conservant l'aspect coloré et ludique indispensable à un titre destiné à tous les âges. On en trouve de bons exemples dans certains jeux de la série principale et dans certains spin-offs. Je ne pense pas être irrespectueux en disant que Pokémon Pokopia était probablement la dernière chose à laquelle on s'attendait, et pourtant, nous voici à discuter des débuts de cette nouvelle aventure, qui étaient loin d'être joyeux. Le joueur incarne un Métamorph qui, par nostalgie pour son ancien dresseur, décide de lui ressembler du mieux qu'il peut. Ce choix est extrêmement judicieux , notamment en termes de gameplay , comme nous le verrons plus loin. Le concept fonctionne à merveille car il soulève immédiatement de nombreuses questions chez le joueur : qu'est-il arrivé au dresseur de Métamorph ? Pourquoi ne sont-ils plus ensemble ? Pourquoi les Pokémon semblent-ils être la seule forme de vie ici ? Où sommes-nous vraiment, et surtout, qu'est-il arrivé à cet endroit ? Commençons par répondre à la dernière question, car nous découvrons rapidement que nous nous trouvons dans un Kanto dévasté. Nous ne vous dévoilerons pas le nombre ni la nature des lieux que vous pourrez visiter au cours du jeu, mais l'essentiel des informations sur les événements passés se trouve dans des entrées de journal disséminées à travers la région. Si vous appréciez les récits subtils, qui s'appuient davantage sur l'histoire que sur les événements actuels, et si l'idée d'explorer le monde pour reconstituer le puzzle vous séduit, alors vous avez déjà trouvé un argument de vente majeur.

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