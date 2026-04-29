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Cet ordinateur ne possède aucun composant Intel, AMD ou NVIDIA. Et il fonctionne.
Publié le: 29/04/2026 @ 14:25:31: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielEst-il possible de construire un PC de jeu sans composants Intel, AMD et NVIDIA ? Apparemment oui. Un développeur web a décidé de créer un PC entièrement fonctionnel à partir de composants chinois. Le résultat est impressionnant, même si les performances laissent à désirer. Le cœur du système est le Zhaoxin KaiXian KX-7000, un processeur huit cœurs compatible avec l'architecture x86. Cette configuration est intéressante, car Zhaoxin développe ses unités grâce à ses liens historiques avec les marques VIA et Cyrix, connues depuis les débuts du marché des processeurs. Le processeur était préinstallé sur une carte mère compacte rappelant le design d'ASUS. Détail intéressant : le socket du système de refroidissement était compatible avec les points de fixation Intel, ce qui a permis d'installer un refroidisseur standard sans problème. La partie graphique était assurée par le processeur graphique Moore Threads MTT S80. Cette carte, sortie il y a quelques années, dispose de 16 Go de mémoire GDDR6 et est fabriquée en utilisant une lithographie de 12 nm. Si le choix de la carte graphique peut paraître original, la mémoire vive s'est avérée être un défi plus important lors de l'assemblage de l'ordinateur. La carte mère exigeait de la DDR4-3200 native, difficile à trouver.

L'ordinateur fonctionnait parfaitement sous Windows, mais le véritable test a commencé avec les jeux. Les résultats montrent que les composants chinois sont encore loin derrière ceux des grands fabricants. Dans Forza Horizon 5, la configuration affichait en moyenne 24 images par seconde. Cyberpunk 2077 tournait à environ 22 images par seconde, et Shadow of the Tomb Raider à seulement 12 images par seconde. La plupart des titres testés souffraient également de saccades et d'animations irrégulières, même en 1080p avec des paramètres graphiques au minimum. Genshin Impact s'en sortait mieux, avec environ 58 images par seconde, mais présentait tout de même des saccades. Seul Rocket League offrait une expérience de jeu relativement fluide. Ce projet démontre que la Chine développe son propre écosystème informatique et est capable de créer un système de jeu complet sans l'intervention des géants occidentaux. Cependant, à ce stade, il est difficile d'affirmer qu'il s'agit d'un véritable concurrent pour Intel, AMD ou NVIDIA. Néanmoins, compte tenu du rythme de développement des fabricants chinois, la situation pourrait bientôt évoluer.

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