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La crise va-t-elle toucher le marché des processeurs ? Les fabricants se prépa...
Publié le: 29/04/2026 @ 00:14:44: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielIntel annonce une hausse des prix des processeurs, mais les difficultés se profilent déjà, et il ne s'agit pas seulement de prix, mais aussi de disponibilité des puces. Intel, AMD et MediaTek augmentent leurs capacités de production, mais les prix des puces continuent de grimper et leur disponibilité reste limitée dans certains segments. La principale raison de cette situation est la demande croissante de solutions d'intelligence artificielle. De plus en plus d'entreprises investissent dans les centres de données et les outils d'IA, ce qui se traduit par une demande accrue non seulement en mémoire et en cartes graphiques, mais aussi en processeurs. L'équilibre entre ces composants évolue également. Auparavant, les serveurs d'IA étaient principalement configurés avec un seul processeur prenant en charge plusieurs cartes graphiques. Actuellement, un modèle approchant un ratio de 1:1 est de plus en plus courant, ce qui augmente considérablement la demande en puissance de calcul. Face à cette situation, Blues s'est tourné vers les processeurs serveurs Xeon. La demande pour ces puces atteint des niveaux records, et l'entreprise est incapable d'y répondre intégralement. Par conséquent, une partie de sa capacité de production a été réorientée vers ce segment, ce qui impacte la disponibilité des processeurs pour ordinateurs personnels et portables. MediaTek commence également à se faire remarquer. Ce fabricant, principalement connu pour ses puces pour appareils mobiles, élargit son offre de processeurs pour ordinateurs portables, notamment sur le segment des Chromebooks. Selon les prévisions, ses livraisons de puces pourraient augmenter de plus de 40 % en 2026, illustrant la rapidité avec laquelle l'équilibre des forces sur le marché évolue.

Malgré l'augmentation de la production chez tous les principaux acteurs du marché, les prix des processeurs continuent de grimper. Intel a déjà enregistré des hausses de prix d'environ 10 % l'an dernier, et d'autres augmentations récemment. Cette tendance devrait se poursuivre dans les prochains trimestres, la demande restant supérieure aux capacités de production. Les problèmes de disponibilité ne se limitent pas aux serveurs. Dans certains cas, les délais de livraison pour des plateformes populaires comme les ordinateurs portables et les Chromebooks peuvent atteindre un an. D'autres changements sont également à prévoir. NVIDIA développe ses propres processeurs pour les systèmes d'IA, ce qui pourrait bouleverser davantage le marché et réduire la dépendance aux fournisseurs de processeurs traditionnels. Parallèlement, le développement de nouvelles architectures, telles que les puces AMD et Intel de nouvelle génération, pourrait améliorer les performances, mais pas nécessairement entraîner une baisse rapide des prix.
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