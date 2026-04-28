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La PlayStation 5 a reçu une mise à jour majeure – vous n'allez pas l'aimer.
Publié le: 28/04/2026 @ 18:45:18: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesL'un des principaux avantages des consoles de jeux a longtemps été la possibilité de lancer des jeux depuis des supports physiques même sans connexion internet, la vérification des licences ne nécessitant pas d'accès permanent au réseau. Cependant, il a été découvert que la Sony PlayStation 5 peut empêcher le lancement de jeux numériques si la console ne s'est pas connectée aux serveurs du PSN pendant plus de 30 jours. Cette information a été révélée par Hikikomori Media, qui a mené ses propres tests. Le problème a été constaté avec Wild Arms 4 et Vampire Crawlers, deux jeux achetés en version numérique en avril 2026. Pour le tester, l'expérimentateur a déconnecté la console d'internet, retiré la pile CMOS afin de réinitialiser l'horloge interne, puis redémarré le système sans connexion internet.

Ainsi, la PlayStation 5 a « décidé » être restée hors ligne pendant une longue période : après redémarrage, les deux jeux ont refusé de se lancer. Cependant, les jeux achetés avant mars 2026 continuaient de fonctionner sans restriction. Une vérification plus poussée sur PlayStation 4 a révélé un compteur indiquant le temps écoulé depuis la dernière connexion aux serveurs. Cela suggère que les jeux achetés après mars 2026 nécessitent une connexion au PSN au moins une fois tous les 30 jours pour rester accessibles. Pour certains joueurs, ce changement passera inaperçu. Toutefois, pour les utilisateurs vivant dans des zones où la connexion Internet est instable, cela pourrait constituer un problème majeur. Sony n'a pas encore communiqué à ce sujet.
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