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Valve reporte la Steam Machine en raison de problèmes de RAM
Publié le: 28/04/2026 @ 18:44:25: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielValve a récemment confirmé avoir été contrainte de reporter la sortie de la Steam Machine, du Steam Frame et du Steam Controller en raison de la pénurie persistante de mémoire vive (DRAM) et de la forte volatilité des prix qui ont fortement impacté le marché du matériel informatique ces derniers mois. L'entreprise a finalement décidé de faire une exception et de commercialiser le Steam Controller en avance, sans attendre les autres appareils. Par ailleurs, dans une récente interview accordée à Polygon, Valve a confirmé ce que beaucoup soupçonnaient déjà : la sortie de la Steam Machine et du Steam Frame est toujours retardée précisément à cause de problèmes de mémoire. Steve Cardinali, ingénieur matériel chez Valve, a expliqué la sortie anticipée du contrôleur de manière très simple : selon lui, le Steam Controller ne possède pas de RAM, ce qui facilite grandement sa mise sur le marché. L'appareil est déjà prêt à la vente et l'entreprise souhaitait constituer un stock suffisant à l'avance pour répondre à la demande dès le lancement.

Il a toutefois reconnu que l'intérêt des clients pourrait largement dépasser les prévisions de Valve. Selon l'ingénieur, la manette Steam et la Steam Machine sont parfaitement complémentaires, il était donc logique de les lancer simultanément. Cependant, l'entreprise ne souhaitait pas retarder la sortie de la manette au profit d'autres produits. De plus, l'évolution du prix des puces mémoire reste incertaine dans un avenir proche ; la RAM pourrait rester chère pendant encore plusieurs années. Dans ce cas, la Steam Machine pourrait ne jamais voir le jour.
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